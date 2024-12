Autobro a Castel San Giovanni, affidabilità e trasparenza per il mercato automobilistico della provincia

Sono trascorsi circa tre mesi dall’apertura della concessionaria Autobro di Castel San Giovanni con sede in via Fratelli Bandiera 50 (informazioni al 0523 179 1590). Specializzata in auto a chilometri zero e veicoli usati, tutte certificate e garantite, Autobro rappresenta una nuova realtà dinamica e innovativa.

Una realtà nazionale

Non si tratta semplicemente di una concessionaria locale, ma di un tassello importante all’interno di una rete nazionale di punti vendita, essendo parte del franchising del gruppo Intergea, leader nel settore automobilistico.

Questa sinergia consente ad Autobro di accedere a un vastissimo parco auto, grazie alla collaborazione diretta con Autoingros, una delle più grandi concessionarie ufficiali in Italia.

Concessionaria per il mondo moderno

Un altro punto di forza di Autobro è rappresentato dal suo impegno per la sicurezza e la trasparenza: ogni veicolo, infatti, viene sottoposto a controlli approfonditi e accompagnato da una certificazione di garanzia.

A ciò si aggiunge un pacchetto completo di servizi dedicati, studiati per offrire al cliente un’esperienza d’acquisto senza pensieri, dalla manutenzione al supporto post-vendita. Con un approccio moderno e orientato alla soddisfazione del cliente, Autobro sta consolidando la sua presenza sul territorio piacentino, ponendosi come punto di riferimento per chi cerca un’auto di qualità, un servizio impeccabile e la tranquillità di affidarsi a un team di esperti del settore.

Un’alternativa per l’ambiente

Il responsabile di sede, Andrea Stagnaro, affronta un tema centrale nel dibattito odierno sull’automotive, ponendo una domanda stimolante: “E se la vera alternativa sostenibile fosse l’auto usata?”.

In un’epoca in cui la consapevolezza ambientale guida sempre più le scelte di consumo, la riflessione sulla transizione ecologica nel settore automobilistico assume una rilevanza cruciale.

Optare per un’auto usata rappresenta un’alternativa concreta e sostenibile, nonché una scelta che potrebbe fare la differenza sia per il pianeta che per il portafoglio.

Perché scegliere un’auto usata?

Stagnaro elenca alcuni punti chiave che rendono questa opzione una scelta responsabile ed ecologica.

Intanto la riduzione dell’impatto ambientale: l’auto è già stata prodotta, quindi non comporta un ulteriore impiego di risorse naturali né nuove emissioni legate alla produzione.

Durata e affidabilità: se garantita e mantenuta in buone condizioni, un’auto usata può offrire anni di efficienza e affidabilità, con performance paragonabili a quelle di un veicolo nuovo.

Comfort e sicurezza: i progressi tecnologici degli ultimi anni assicurano che anche i modelli non recentissimi possano offrire standard elevati di sicurezza e comfort.

«Fondamentale – sottolinea Stagnaro – è la possibilità di affidarsi a venditori qualificati, in grado di garantire la qualità del prodotto e di selezionare accuratamente le fonti di approvvigionamento. È importante che i veicoli siano sottoposti a controlli rigorosi e certificati, per offrire al cliente una scelta sicura e consapevole. Dare nuova vita a un’auto usata non significa solo fare una scelta intelligente per il portafoglio, ma anche contribuire a un futuro più sostenibile».