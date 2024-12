Che Classe, ecco i nostri campioni: in 138 al traguardo dell’ottava edizione del gioco

Il nostro viaggio si è concluso: l’ottava edizione di “Che Classe” si è confermata come un grande successo per tutti i partecipanti, e per tutti coloro che hanno giocato insieme a loro e a noi.

A guadagnare un posto utile per ottenere i crediti in palio quest’anno sono esattamente 138 classi: complimenti a tutti coloro che hanno votato e in queste settimane si sono impegnati per portare alla vittoria la propria classe preferita.

Nei prossimi giorni le segreterie riceveranno i moduli da compilare per poter richiedere i crediti e i premi relativi alla propria vincita.

Non ci siamo dimenticati degli ultimi elaborati arrivati in redazione nelle ultime due settimane di gioco: il tema “Il mio sogno più grande” è riuscito a darvi l’ispirazione giusta, e sono tantissimi i disegni e i testi che ci hanno raccontato il vostro mondo. Non ci sono sogni irrealizzabili, e noi vi auguriamo di ottenere tutto quello che avete espresso.

Nei prossimi giorni anche queste nuove splendide opere d’arte verranno inserite nell’album dedicato al gioco sulla pagina Facebook di Libertà, in modo che possiate sfogliarle e ammirarle quando volete.

L’ottava edizione del gioco “Che Classe” si è rivelata un trionfo anche nei numeri, confermando la continua crescita di questa iniziativa. Abbiamo visto un aumento negli utenti che hanno deciso di inviare il proprio voto e undici classi in più rispetto all’anno scorso hanno ricevuto almeno un punto nel gioco.

Tra le statistiche di cui siamo più orgogliosi c’è proprio l’aumento di elaborati inviati quest’anno, che sono quasi raddoppiati rispetto all’anno scorso: vedere i ragazzi e ragazze degli istituti piacentini appassionarsi a questa parte del gioco è per noi la conferma del successo della nostra iniziativa.

Siamo anche felici del sostegno dei nostri sostenitori, che hanno rinnovato la loro fiducia nel Gruppo Libertà e in “Che Classe” come strumento di supporto per i giovanissimi del nostro territorio e per le scuole.

Classifica finale – Che Classe 2024