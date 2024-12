Dopo aver aggredito, gettato a terra e rapinato della bicicletta una ciclista in via Alberoni a Piacenza mercoledì mattina 18 dicembre, pochi istanti dopo ha tentato di rubare la gazzella dei carabinieri. Non contento, una volta condotto in caserma dopo l’arresto, ha addirittura tentato l’evasione. Protagonista un 24enne indiano, che vive a Piacenza.