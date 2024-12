Comincia il Giubileo, il Vescovo Cevolotto: “Siamo pellegrini di speranza”

La sera del 24 dicembre si è aperto ufficialmente l’anno giubilare. Papa Francesco ha aperto la porta di San Pietro. I fari sono puntati su Roma e sul Vaticano, ma il Giubileo coinvolge tutto il mondo. Anche la Diocesi di Piacenza sarà attivamente partecipe a questo evento speciale che durerà un anno.

“Parteciperemo a un pellegrinaggio a Roma nel mese di ottobre, ma ci saranno numerosi appuntamenti per i giovani e per diaconi, sacerdoti. Io stesso verrò invitato a Roma per incontrare il Papa” queste le parole del Vescovo di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto. “Il richiamo a una conversione deve essere sempre molto forte. Ci sono dei momenti importanti, particolari, speciali. L’anno santo è uno di questi” ha aggiunto.

Papa Francesco per questo Giubileo ha coniato l’espressione “pellegrini di speranza”. Parole che il Vescovo abbraccia “Il pellegrinaggio è importante, perché non si è girovaghi. Quando si fa pellegrinaggio si ha bene in mente una meta, un obiettivo. Si è tesi verso un traguardo. E allo stesso tempo è importante che la speranza sia la ragione del pellegrinaggio”.