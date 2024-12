La magia del Natale in via Balsamo con il villaggio che affascina i più piccoli

A Piacenza, in via Balsamo, il Natale si respira a pieni polmoni grazie a una famiglia che ogni anno trasforma il cortile della propria casa in un villaggio di Babbo Natale.

Tra luci scintillanti e macchina spara neve, è qui che prende vita la magia del Natale.

L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso, attira sempre i vicini di casa, i passanti curiosi e non solo, anche le classi delle scuole elementari, che da qualche anno fanno tappa fissa nella casa che, con le sue decorazioni natalizie, porta gioia e allegria a grandi e piccoli.

Appena varcato il cancello ci si ritrova immersi in un’atmosfera magica: la capanna ospita simpatici puffi blu, mentre il presepe, allestito con cura e passione, rappresenta il cuore della tradizione natalizia. E poi c’è lui, papà Massimiliano, travestito da Babbo Natale, che insieme a sua moglie Alessia e ai suoi figli, offre caramelle e biscotti a tutti i bambini che hanno piacere di visitare il villaggio: “Siamo campagnoli, ci piace il contatto. Trasformare la città in qualcosa che ti rimane nel cuore è sempre bello. Il villaggio di babbo Natale poi è anche una tradizione di famiglia, sia mia che di mia moglie, che portiamo avanti sperando di passarla anche ai nostri figli” ha esclamato.

“Per allestire tutto impieghiamo circa due settimane, se il meteo lo permette. Finiamo Halloween e cominciamo ad allestire per Natale. Tutto quello che abbiamo di solito lo recuperiamo nei mercatini, la capanna ad esempio l’abbiamo presa lì e poi l’abbiamo messa a posto noi”.