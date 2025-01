Ubriaco sbanda con il camion e finisce fuori strada: patente ritirata e mezzo sequestrato

L’autista di un autocarro, in preda ai fumi dell’alcol, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando e che per cause ancora da chiarire ha sbandato ed è uscito di strada, finendo in un campo limitrofo la carreggiata. E’ accaduto l’altro pomeriggio sulla strada Statale 45 in prossimità di Travo. L’uomo, un cittadino bosniaco di 45 anni, è rimasto illeso. Si tratta di. Sul posto sono accorsi i carabinieri con una pattuglia e un’ambulanza. Fortunatamente non vi è stata necessità di intervento da parte dei sanitari. Ai carabinieri però, l’autista è apparso ubriaco. Gli è stato così chiesto di sostenere la prova del test alcolemico. Prova che ha dato esito positivo. L’autista bosniaco è infatti risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al massimo consentito, dal codice della strada per chi si mette alla guida. L’uomo è stato così condotto in caserma dove è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, gli è stata ritirata la patente di guida e l’autocarro che stava guidando è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’