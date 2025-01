Malore in un bar per un anziano di 82 anni, lo salva una ragazza del Colombini

Un venerdì mattina come tanti: lezioni a scuola, chiacchiere con i compagni e il pensiero del weekend che si avvicina. Una sola differenza rispetto agli altri giorni: un’ora di tempo libero durante l’insegnamento di religione, per via dell’esenzione.

Per questo motivo Marwa Bekkache, studentessa piacentina di diciotto anni del Liceo Colombini, non si trova a scuola.

È in un bar con altri amici, tutti seduti a un tavolino. Lì vicino c’è una coppia di amici un po’ più grandi, 82 e 87 anni. Il più grande a un certo punto si allarma, perché il suo amico si sta sentendo male.

Marwa e i suoi amici cercano di dare una mano come possono e mettono in sicurezza il signore, spostano i tavoli e cercano di farlo respirare. In questi momenti anche pochi secondi possono essere cruciali, così mentre la barista, che ha chiamato subito i soccorsi, cerca di farsi spiegare le procedure per praticare il massaggio cardiaco, Marwa decide di prendere in mano la situazione e di soccorrere direttamente l’anziano signore. Uno, due, tre colpi di pressione sul petto e finalmente si riprende.

Grande gioia nel bar per Marwa e tutti gli altri. La ragazza sapeva già le procedure di primo soccorso: “Per fortuna a scuola abbiamo seguito il corso di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore. Non ho fatto niente di speciale, magari si sarebbe ripreso lo stesso. Dopo poche pressioni, però, è stata una gioia vederlo riprendere conoscenza”.

Sul posto, dieci minuti più tardi, sono arrivati i soccorsi, che hanno misurato i valori dell’anziano signore, per fortuna tutti in regola. Per lui, che soffre di pressione bassa, non è la prima volta che capita un episodio del genere.