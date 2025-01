Medico del Pronto soccorso aggredito da un paziente ubriaco

Serata movimentata al Pronto soccorso cittadino. Un medico in servizio negli ambulatori del reparto di emergenza del Guglielmo da Saliceto è stato aggredito da un paziente in stato di alterazione alcolica. Soccorso dai colleghi, è stato medicato e gli è stato applicato un tutore a un braccio. A quanto si è potuto apprendere dalle prime testimonianze l’uomo è arrivato al Pronto soccorso a bordo di un’ambulanza nella quale si era già distinto per un comportamento non tranquillo. Caricato su una barella è passato attraverso il triage nell’attesa che si liberasse un ambulatorio. Visto il suo stato di alterazione, oltre al personale sanitario gli è sempre rimasta accanto la guardia che presta servizio dalle 8 alle 20 nel pre-triage, ovvero il reparto di accoglienza che filtra gli accessi al Pronto soccorso. L’aggressione sarebbe avvenuta durante la visita ad un’altra paziente. L’uomo si è alzato all’improvviso sulla barella e ha afferrato un braccio del medico prendendolo di sorpresa. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono accorse tre volanti della Polizia di Stato. In quel momento, erano circa le 21. Il Pronto soccorso era piuttosto affollato e l’arrivo degli agenti ha suscitato una certa impressione. Presente anche il direttore Andrea Vercelli.