Fiorenzuola, 205 immigrati diventati cittadini nel 2024: morde il calo delle nascite

Sono state 205 le nuove cittadinanze registrate nel Comune di Fiorenzuola nel corso del 2024. Tante le persone di diversi Paesi del mondo che hanno prestato giuramento in Municipio. Ad accogliere il loro giuramento (in sessioni che hanno avuto cadenza settimanale), si sono alternati il primo cittadino Romeo Gandolfi, l’assessore Franco Brauner e il presidente del consiglio comunale Federico Franchi.

Guardando ai dati della popolazione di origine straniera che non ha ancora acquisito la cittadinanza, attualmente si tratta di 2493 persone di cui 1228 maschi e 1265 femmine (il buon equilibrio è un segnale che si tratta di famiglie, con progetti migratori stabili). La popolazione che proviene da altri Paesi e ha scelto di vivere a Fiorenzuola costituisce il 16% della popolazione. Le nazionalità più rappresentate sono la Romania (17%) seguita dal Marocco (16%) e dall’India (13%).

Morde il calo delle nascite

Fiorenzuola non riesce a sfondare il tetto dei 15 mila abitanti. La popolazione – anche per effetto dei controlli sulle effettive residenze – è ferma a 14.858 (dato al 31 dicembre 2024), mentre l’anno prima era a 14.954 abitanti. Si nota un trend negativo nel saldo demografico. La stagnazione attuale è legata a vari fattori, primo tra tutti la tendenza nazionale della denatalità: non si fanno più bambini. Il dato nazionale indica una denatalità del – 3,4% da un anno all’altro. Nell’anno appena trascorso l’anagrafe del Comune di Fiorenzuola registra solo 91 nati a fronte di 161 morti. Anche il saldo migratorio (differenza tra chi esce e chi entra nel Comune) è negativo: – 26 visto che i residenti da altri Comuni o Paesi arrivati nel corso del 2024 sono 547, superati dai trasferimenti in uscita che arrivano a 573.