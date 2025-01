Ammodernamento della Statale 45: presentati altri due ricorsi al Tar

“Per la Rivergaro-Cernusca è stato approvato un nuovo progetto definitivo senza che ci siano stati, nel frattempo, sviluppi progettuali per “allineare” il tracciato a quanto richiesto da cittadini e comitato”.

Così, per questo, sul caso del maxi cantiere di ammodernamento della Statale 45 nel tratto in questione, adesso piovono altri due ricorsi al Tar, presentati dagli avvocati Umberto e Valeria Fantigrossi. Per i cittadini, in poche parole, si è perso un anno di tempo invece di dialogare.

L’articolo di Cristian Brusamonti su Libertà