Su Telelibertà ha debuttato il nuovo Tgl, in diretta il sequestro di Bettola

Ha debuttato su Telelibertà questa sera, 3 febbraio, il nuovo Tgl. Uno studio futuristico con una scenografia rinnovata e una nuova sigla, nel segno dell’innovazione. Alla conduzione la giornalista Marzia Foletti. Il telegiornale si è aperto con un collegamento in diretta da Bettola con il collega Danilo Di Trani che ha raccolto diverse testimonianze relative al sequestro di una coppia di panettieri.

IL NUOVO TGL DI TELELIBERTA’

Il set virtuale è stato confermato e modernizzato, sono migliorate l’acustica e le luci, per il colore sono stati scelti i toni del blu, La nuova scenografia porta la firma dell’azienda milanese Videozone. La sigla è opera del regista di Telelibertà Morgan Soares che è anche musicista.

Il direttore Gian Luca Rocco ha espresso soddisfazione per il risultato di un lungo lavoro che ha impegnato il comparto tecnico dell’emittente. L’azienda ha anche investito sull’acquisto di nuove attrezzature per favorire la presenza sul territorio in diretta in qualsiasi momento.

GLI ORARI DEL TGL

Il Tgl va in onda in diretta dal lunedì al sabato alle 13.15 e 19.30 sul canale 76 e in streaming sul sito www.liberta.it. Per entrambe le edizioni sono previste repliche. La domenica negli stessi orari è in programma il riepilogo delle principali notizie della settimana. Il Tgl e tutte le trasmissioni dell’emittente sono a disposizione anche on demand sul sito www.teleliberta.tv