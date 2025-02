Raffica di fuochi d’artificio alla Baia del Re, intervengono i carabinieri

Nella tarda serata di ieri, martedì 3 febbraio, una serie di fuochi d’artificio ha illuminato il cielo sopra il quartiere della Baia del Re a Piacenza. L’evento, che ha destato non poco rumore e preoccupazione tra i residenti, è durato parecchi minuti. Non è la prima volta che in questa area si verificano episodi simili. La Baia del Re, infatti, è già stata teatro di altri lanci di fuochi d’artificio fuori orario e senza autorizzazione.

Subito dopo la scarica di fuochi, i carabinieri sono stati allertati da alcuni cittadini e si sono immediatamente recati sul posto per cercare di individuare gli autori.