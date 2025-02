Bassanini, esordio in C con la Giana: “Nei professionisti per giocarmela. Grazie al Piace”

L’esordio di Riccardo Bassanini fra i professionisti è davvero dietro l’angolo: saltato contro la Feralpisalò, probabile domenica in casa della Clodiense.

L’esterno classe 2006, originario di Castel San Giovanni, non dimentica però il trampolino del suo Piacenza, nemmeno ora che ha un contratto con il Pisa e si è trasferito in prestito per 6 mesi alla Giana Erminio. “Sarò sempre grato a mister Rossini per quello che ha fatto per me. Resta l’allenatore giusto per i biancorossi: quest’anno c’è stato qualche errore, ma anche una catena di sfortuna incredibile. E non dimentichiamo la cavalcata di pochi mesi fa”.

Il 18enne si è trasferito a Gorgonzola con in testa obiettivi chiarissimi: “Giocare il più possibile, magari da titolare. E segnare qualche gol, così si potrebbe aprire un percorso futuro interessante”.

Ma è anche stanco di sentire il suo nome associato a quello dello zio Fabio Paratici, ex Ds della Juventus: “Cosa rispondo a chi dice che sono andato al Pisa grazie a lui? Di guardare le partite. Senza presunzione, ma credo di arrivare da un anno importante e non sono l’unico giovane dalla Serie D su cui il Pisa ha investito”.

L’INTERVISTA COMPLETA DI PAOLO BORELLA SU LIBERTÀ