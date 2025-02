Raccolta differenziata, nuovi bidoncini in distribuzione al Quartiere 2000

Saranno distribuiti a partire dai prossimi giorni, nel Quartiere 2000 di Piacenza, i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare in ogni casa, nelle attività produttive e artigianali, in negozi e uffici. Gli addetti incaricati di Iren spiegheranno nel dettaglio il nuovo metodo di raccolta, che misurerà esclusivamente la quota di indifferenziato. Prenderà il via, così, una fase di sperimentazione in cui non ci saranno modifiche per gli utenti sulla tariffazione del servizio, ma tutti potranno familiarizzare con il cambiamento: i rifiuti indifferenziati dovranno essere conferiti nel bidoncino grigio che sarà stato consegnato, da esporre solo quando è pieno.

Nuovi colori, stesso obiettivo: differenziare

In conformità con la normativa europea che identifica il colore giallo per la plastica e il blu per la carta, verrà adeguato anche il colore del contenitore per la raccolta differenziata a domicilio della carta: il contenitore giallo verrà sostituito con uno blu.

Restano invariati, per il momento, i contenitori stradali identificabili ancora con il colore blu destinati al conferimento di plastica e barattolame che in futuro verranno gradualmente sostituiti con quelli di colore giallo.

Nulla cambia, invece, per i colori delle altre tipologie di contenitori:

• grigio per l’indifferenziato;

• marrone per gli scarti alimentari e organici;

• verde per il vetro.

Per informazioni e chiarimenti è a disposizione l’EcoSportello di via Pietro Cella 1/1-A (da lunedì a venerdì 8.30 – 13.30 e 14,30 – 17,30, sabato 08.30 – 12.30). Scaricando inoltre gratuitamente l’App Iren Ambiente su smartphone o tablet è possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune.

Gli incaricati di Iren saranno identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Customer Care Ambientale Iren 800-212607.

Per ricevere informazioni relative esclusivamente alla raccolta differenziata e ritirare i contenitori, qualora gli informatori non abbiano trovato gli Utenti a domicilio, sarà possibile rivolgersi ad un Punto Ambiente temporaneo allestito in via Lanza, nel giardino fronte chiesa di San Corrado, che osserverà i seguenti orari:

• Lunedì 24 febbraio 14.00/18.00

• Giovedì 27 febbraio 9.00/13.00

• Sabato 1 marzo 9.00/13.00 – 14.00/18.00

• Lunedì 3 marzo 14.00/18.00

• Giovedì 6 marzo 9.00/13.00

• Sabato 8 marzo 9.00/13.00 – 14.00/18.00