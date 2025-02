Palazzo Farnese, nuove luci: Risparmio, effetti cromatici e dettagli architettonici

Attivazione definitiva, dopo un mese di prova, per il nuovo impianto di illuminazione esterna di Palazzo Farnese. Ad accenderlo ufficialmente, durante l’inaugurazione nella serata di venerdì 7 febbraio, la sindaca Katia Tarasconi, affiancata dagli assessori Christian Fiazza e Matteo Bongiorni, dalle consigliere comunali Patrizia Barbieri e Federica Sgorbati – sindaca e assessora della precedente Amministrazione – e dai tecnici che hanno curato l’intervento di “relamping”, nell’ambito del progetto di efficientamento energetico, sviluppo territoriale e sostenibile 2024 finanziato con risorse ex Pnrr (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2), per complessivi 210 mila euro.

le caratteristiche dell’intervento

L’intervento consegue un duplice risultato: sia in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche, riducendo i consumi e i costi di gestione, sia per quanto riguarda il calo delle emissioni di Co2. L’impianto originale, ormai obsoleto, presentava un consumo annuo pari a 64.676 KW/h, laddove il nuovo sistema non supera i 29.012 KW/h all’anno, con un risparmio energetico del 55% calcolato analizzando le potenze installate in precedenze e quelle attuali, sulla base dello stesso numero di ore di funzionamento. Il tutto migliorando i valori di illuminamento e la qualità della luce sia sulle facciate di Palazzo Farnese che nelle aree esterne della Cittadella Viscontea.

maggior risalto ai dettagli architettonici

I lavori eseguiti non hanno comportato variazioni nel numero di lampade, ma sono stati spostati alcuni proiettori per dare maggiore risalto ai dettagli architettonici del complesso monumentale, installando Led di diverse tipologie per valorizzare le caratteristiche più rappresentative dello storico edificio. In particolare, sulla facciata prospiciente viale Risorgimento sono stati utilizzati apparecchi RGBW, composti da Led monocromatici di colore rosso, verde e blu, nonché Led bianchi, per creare effetti luminosi e atmosfere diverse in base alle esigenze.

varie configurazioni cromatiche

L’utilizzo di proiettori Led RGBW consente inoltre un ulteriore risparmio, permettendo di attivare diverse configurazioni cromatiche da remoto anziché apponendo manualmente, di volta in volta, dei filtri variamente colorati. Grazie alla maggior durata dei fari Led, si ridurranno inoltre i costi di manutenzione rispetto alle precedenti esigenze di sostituzione delle lampade a ioduri metallici dei vecchi proiettori.