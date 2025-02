“Aspettando Baccanti”, successo per l’evento Xnl con Lidi, Odifreddi e Fusillo

La città ha risposto con grandissima partecipazione all’l’evento “Aspettando Baccanti – Il perturbante incontro con l’irrazionale, tra femminile e maschile, umano e divino. La tragedia di Euripide dal mito di Dioniso alla scena”, organizzato a XNL in occasione del lancio della nuova edizione di Bottega XNL-Fare Teatro, il progetto di alta formazione teatrale della sezione Teatro e Cinema di XNL Piacenza.

L’evento, introdotto dal vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano e dalla direttrice di Bottega Xnl Paola Pedrazzini, è stato animato dal nuovo maestro di bottega Leonardo Lidi, dal matematico Piergiorgio Odifreddi e dal professor Massimo Fusillo, accompagnati da Donata Meneghelli.

Tra razionalità e irrazionalità, umanesimo e scienza, gli ospiti si sono confrontati sul mito, il teatro, il testo di Euripide, che sarà messo in scena da Lidi con il gruppo di attori giovani che saranno selezionati per il corso e che debutterà al Festival di Veleia la prossima estate. In sala si è parlato di greci, egizi, russi, dei tanti e diversi allestimenti della tragedia, da quelli contemporanei di Luca Ronconi, Klaus Michael Grüber e Bruce LeBruce alle riscritture libere di Baccanti, come Teorema di Pasolini e La morte a Venezia di Thomas Mann.

Per “Fare Teatro” – ha concluso Lidi – bisogna fare un’esperienza collettiva: io sono un regista che cerca di emanciparsi e di farlo nella collettività. In questi anni ho affrontato spesso gli ultimi testi di grandi autori classici, e ci ho trovato coraggio e irriverenza, come se l’autore volesse affrontare l’avversario che aveva davanti. E nei classici il mix tra tragedia e commedia, il senso del ridicolo, al quale diamo un’accezione negativa, è molto umano, ed è il vero punto di unione tra tragico e comico. Dioniso è il Dio dell’eccesso, delle orge, del vino, ma anche del teatro, e questa è l’estasi che dobbiamo tornare a riportare nei nostri teatri”.