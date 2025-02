Il Piace blinda Rossini: “Piena fiducia”. Di Battista: “Mai pensato alle dimissioni”

“Non ho mai pensato alle dimissioni, perché io sono abituato a non sottrarmi alle mie responsabilità. Ovvio che avrei accettato dalla società un eventuale esonero”. E’ stato il direttore sportivo del Fiorenzuola, l’ospite d’onore dell’ultima puntata di Zona Calcio. Nello studio di Michele Rancati, il ds valdardese ha analizzato il delicatissimo momento dei suoi: “Con il Forlì avremmo sicuramente meritato il pareggio, ma stiamo commentando un altro ko e per raggiungere l’obiettivo, tutto passerà anche attraverso vittorie contro squadre considerate fuori portata. Lo spirito dei ragazzi è quello giusto, soprattutto perché all’orizzonte c’è un incontro fondamentale con il Riccione. I romagnoli non sono in caduta libera e sarà un’altra battaglia in piena regola”. Di Battista ha risposto alle domande e anche ad alcune critiche relative al mercato condotto in estate. Di fatto, una vera ammissione di responsabilità: “La classifica dice che ho sbagliato alcune scelte, ma il club ha fatto di tutto per porre rimedio e ora crediamo fermamente di potercela fare”.

Spazio ovviamente alla crisi del Piacenza Calcio, ko anche a Prato. Un risultato che ha messo in discussione anche la posizione di Stefano Rossini: eventualità seccamente respinta dal club con un comunicato diramato nel corso della serata. “Il Piacenza Calcio, in merito a quanto riportato tra ieri e oggi su diversi media locali a proposito di un possibile esonero del tecnico della prima squadra Stefano Rossini – si legge sul comunicato -, chiarisce di non avere mai preso in considerazione l’ipotesi di sollevare dalla conduzione tecnica della prima squadra il Sig. Rossini. Il club, inoltre, ribadisce di avere piena fiducia nell’operato del Sig. Rossini e del suo staff.

E nello studio di via Benedettine, è stato Stefano D’Agostino, leader tecnico e carismatico dei biancorossi, a ribadire come “la squadra è consapevole di quanto sta rischiando ed è per questo che, con il Ravenna primo della classe, siamo chiamati a metterci quell’orgoglio che sarà fondamentale per toglierci da questa posizione. Sono tornato per aiutare il Piacenza a uscire da questa situazione e lo rifarei altre cento volte. Perché ci credo e lo dobbiamo ai tifosi”.

Nell’ultima parte, come di consueto, spazio al calcio dilettantistico con il direttore sportivo della brillante Agazzanese, Mario Barbieri, tra le squadre più in forma del momento nel girone A di Eccellenza.