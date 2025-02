Un’auto si ribalta e due persone restano ferite. L’incidente è avvenuto sabato, 15 febbraio, alle 20.50 lungo la Statale 45. Sul posto, all’altezza di Diara di Rivergaro, sono intervenuti mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. Delle due persone portate in ospedale una presentava condizioni più serie ma non era considerata in pericolo di vita.