Cosa fare nel week-end, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 21 PIACENZA Stereotypes Club – Teatro Gioia, ore 20.30 restituzione finale del laboratorio teatrale intensivo con la classe 4AC del Liceo “Gioia”. Curato da Antonio “Tony” Baladam, nell’ambito della rassegna PRE/VISIONI, il progetto esplora i modelli stereotipati del femminile e del maschile nella comunicazione contemporanea. Dal Buio alla Luce. Arte e Musica per la Vita – Collegio e Galleria Alberoni, ore 20.45 serata evento dedicata alla riflessione e commemorazione dello scoppio della pandemia di Covid-19, esplorate attraverso l’arte e la musica. L’evento vedrà la partecipazione di personalità di grande rilievo, tra cui Michelangelo Pistoletto, candidato al Premio Nobel per la Pace 2025, Alberto Fortis, che eseguirà brani al pianoforte, e Luigi Cavanna, oncologo e testimonial della candidatura al Nobel per la Pace dei medici italiani. Ingresso gratuito. Montagna e natura in Italia e nel Mondo – CAI Piacenza, ore 21 il gruppo fotografico Alteluci presenta una serata dedicata alla fotografia di paesaggio, con audiovisivi che raccontano la bellezza della natura e dell’alpinismo attraverso gli scatti dei suoi soci. Ingresso libero. Art & Ciocc – Piazza Cavalli da oggi e fino a domenica torna per la quarta edizione della Festa del Cioccolato, con i migliori maestri cioccolatieri artigiani d’Italia. Praline, tartufi, cioccolato alle spezie, bio, vegan, senza glutine e l’inconfondibile cioccolato di Modica IGP sono solo alcune delle delizie da assaporare. Domenica 23 febbraio, l’evento si arricchisce con le bancarelle dei Mercanti di Qualità, per un’esperienza tra gusto e shopping. Il Risorgimento: le Armi e la Politica 2°incontro – Sede Famiglia Piasinteina prosegue il ciclo di conferenze dedicato alle lotte politiche e militari che segnarono il cammino dell’Italia verso l’unità. Al centro di questo incontro, “La prima guerra d’indipendenza: l’occasione perduta del ‘Re Tentenna’”, con un approfondimento sul confronto tra Monarchia e Repubblica nel Risorgimento. I relatori Manrico Bissi e Paolo Rossi guideranno il pubblico tra diplomazia, insurrezioni e strategie militari che divisero l’Italia del XIX secolo. RIVERGARO La vita è tutta un quiz! – Salone parrocchiale di Niviano, ore 21 lo spettacolo condurrà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i brani più celebri di Renzo Arbore e della sua celebre Orchestra Italiana, ripercorrendo i momenti salienti delle sue iconiche trasmissioni televisive. Ingresso a offerta. GOSSOLENGO Commedia dialettale “Impera a sta al mond!!!” – Oratorio Parrocchiale, ore 21 la Compagnia dialettale Quatar e Quattr’ott, diretta da Mauro Groppi, porta in scena la brillante commedia in tre atti di Giorgio Tosi. La trama si sviluppa tra le mura di casa Baldini, dove Aldo e Santina cercano di mantenere in piedi la famiglia, affrontando le disavventure amorose della figlia Iole e le invidie dei vari personaggi. Tra gelosie, matrimoni forzati e colpi di scena, il finale promette risate a non finire. FIORENZUOLA Rock in Theater: Stef Burns e The Mullers – Teatro Verdi, ore 21.30 una serata all’insegna del grande rock con il leggendario chitarrista di Vasco Rossi, Alice Cooper e Huey Lewis, accompagnato dalla band The Mullers e da Manuel Boni, chitarrista di Ultimo. L’evento inizierà alle 21 con le esibizioni dei giovani talenti dell’Officina della Musica.

Domani, Sabato 22 PIACENZA Liveplay – Coldplay Experience – Teatro Politeama, ore 21 show immersivo del tour europeo della tribute band, che ricrea la magia dei concerti dei Coldplay con suoni, luci, scenografie, costumi, laser ed effetti speciali. L’Arte prende Vita – Passeggiata – racconto tra le opere della Ricci Oddi – Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, ore 16 laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni, per esplorare le opere del museo in modo originale. Guidati da un’esperta, i partecipanti daranno “voce” ai quadri e alle sculture, creando un racconto personale che stimola la loro immaginazione. Commedia dialettale “Impera a sta al mond!!!” – Teatro President, ore 21 la Compagnia dialettale Quatar e Quattr’ott, diretta da Mauro Groppi, porta in scena la brillante commedia in tre atti di Giorgio Tosi. La trama si sviluppa tra le mura di casa Baldini, dove Aldo e Santina cercano di mantenere in piedi la famiglia, affrontando le disavventure amorose della figlia Iole e le invidie dei vari personaggi. Tra gelosie, matrimoni forzati e colpi di scena, il finale promette risate a non finire. Rinascimento a Piacenza – Conversazione con il dott. Antonio Iommelli – Casa Madre dei Missionari di S. Carlo “San G.B. Scalabrini”, ore 17.30 il dott. Antonio Iommelli, Direttore dei Musei Civici di Piacenza, guiderà il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta del Rinascimento piacentino. L’incontro esplorerà capolavori di artisti come Botticelli e Raffaello, e luoghi iconici come Santa Maria di Campagna e i chiostri dell’Ospedale Grande, nonché molte altre opere che hanno subito modifiche nel corso dei secoli. Partecipazione a offerta libera. Il Prof. Whippet e il mistero del Tricolore – Palazzo Farnese, dalle 15.30 alle 17.30 oggi e domani, tornano a Palazzo Farnese le avventure del professor Whippet, l’investigatore con sembianze canine che da anni coinvolge i bambini (dai 6 ai 10 anni) nella scoperta dell’arte e della cultura attraverso misteri ed enigmi. Questa volta il viaggio del professore porterà i piccoli partecipanti nel Risorgimento italiano. Prenotazione obbligatoria. CASTELSANGIOVANNI Sergio Assisi in “Mi dimetto da Uomo” – Teatro Verdi, ore 21 la Stagione teatrale 2024-2025 prosegue con uno spettacolo intenso e ironico. Sergio Assisi si mette a nudo in un dialogo con il pubblico, riflettendo sulla condizione umana e sui suoi limiti. Tra momenti surreali e profondi, il protagonista cerca risposte su amore, bellezza e identità maschile. PIANELLO Le acque guaritrici nell’antico Egitto: magia, medicina e ritualità – Museo Archeologico della Val Tidone, ore 16.30 conferenza con l’archeologa ed egittologa Mara Zoppi su magia, medicina e ritualità nell’antico Egitto. L’evento fa parte del ciclo “Appuntamenti di Archeologia al MAVT” e si concluderà con un aperitivo offerto ai partecipanti. BOBBIO Ar Dasbrat oggi e domani, nelle vie del borgo, ti aspettano saldi eccezionali, street food irresistibile e tanto divertimento. Domenica 23 febbraio, dalle 12 alle 18, il clima di festa prende vita con il Bobbio Après-Ski: DJ set a cura di La Festa nella Festa, bombardini e bevande calde, e street food a tema. PODENZANO Carnevale a Podenzano – Piazza Ghisoni, dalle ore 14.30 torna l’atteso appuntamento con il Carnevale, un pomeriggio ricco di sorprese, musica, giochi e tanto divertimento. Le sfilate animeranno il paese, con premi per i costumi più creativi. Partecipazione gratuita e aperta a tutti.