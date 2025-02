Due persone ferite in uno scontro frontale tra auto a Trevozzo di Alta Val Tidone

Due persone sono rimaste ferite nello scontro frontale tra due auto a Trevozzo, nel comune di Alta Val Tidone. L’incidente è avvenuto nella serata di sabato, 22 febbraio, attorno alle 21.30 lungo via Fermi, strada che corrisponde al tratto urbano della Statale 412. Sul posto due ambulanze della Croce Rossa, provenienti rispettivamente da Pianello e da Borgonovo, un’automedica in arrivo da Castelsangiovanni e i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni. Nello schianto sono rimaste coinvolte una Volkswagen Golf e una Renault. Una delle due persone rimaste ferite ha riportato conseguenze più serie ed è stata trasportata immediatamente al Pronto soccorso di Piacenza, ma per i sanitari che gli hanno prestato le prime cure sul posto non corre pericolo di vita.