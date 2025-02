Si è spento nella notte all’età di 79 anni Gianni Pettenati, il cantante piacentino simbolo di un’epoca con la sua “Bandiera gialla”, canzone del 1966 che diventò una vera e propria icona degli anni Sessanta e aprì la via a una vera e propria rivoluzione musicale. Nel 1968 arrivò in finale al Festival di Sanremo con un altro evergreen: “La tramontana”.

Era nato a Piacenza il 29 ottobre 1945, è morto ad Albenga, in Liguria, dove viveva da anni. A dare il triste annuncio è stata la figlia Maria Laura sui social: “Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l’amore dei suoi figli Marialaura, Samuela e Gianlorenzo e l’adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte. Le esequie si terranno in forma strettamente riservata”.

Pur non vivendo da tempo nella nostra città, Pettenati era sempre rimasto attaccato a Piacenza, partecipando negli anni a numerosi appuntamenti che riguardavano la musica e la vita della comunità.

Nella sua lunga carriera non fu solo autore e cantante, ma anche critico e scrittore di romanzi, testi teatrali e libri sulla storia della musica leggera italiana.