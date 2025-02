Cosa fare nel week-end, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 28 GOSSOLENGO Carnevale in Biblioteca – Biblioteca Comunale “Paolo Boiardi”, ore 16.30 un pomeriggio speciale tra storie e creatività per tutti i bambini dai 7 ai 10 anni. Dopo una lettura ad alta voce di una storia che parla di amicizia, i piccoli partecipanti potranno dare libero sfogo alla fantasia con un laboratorio creativo pensato per stimolare manualità e immaginazione. PIACENZA Visite guidate e incontri con gli autori alla scoperta della mostra “ANNIBALE” – XNL Piacenza contemporanea, ore 18.30 terzo e ultimo incontro con gli autori dei collettivi che, guidando i visitatori in mostra, racconteranno le scelte artistiche e il lavoro di ricerca svolto sulla città di Piacenza per il progetto ANNIBALE/Photobuster Piacenza. L’appuntamento sarà con Fulvio Guerrieri del collettivo TIFF che insieme alla fotografa Paola Dallavalle ha esplorato l’architettura del Novecento di Piacenza, ancora poco conosciuta nonostante la sua valorizzazione accademica. Tommaso Lamantia “Il mio K2” – Sport Specialist Piacenza, ore 20.45 l’alpinista piemontese Tommaso Lamantia racconterà la sua straordinaria impresa di conquista del K2, condividendo la sua esperienza attraverso fotografie e la proiezione del documentario Karakorum, ripercorrendo ogni passo della sua scalata. Ingresso libero e gratuito. Com’eri vestita? – Biblioteca Passerini-Landi, ore 17 inaugurazione della mostra che racconta le storie di donne vittime di violenza sessuale attraverso la riproduzione degli abiti che indossavano nel giorno dell’abuso. Creata dal Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua nel 2018, l’esposizione arriva a Piacenza per sensibilizzare sulla violenza di genere. Interverrà Maria Teresa Berté, psicologa del Centro Antiviolenza di Piacenza. Visitabile fino a sabato 8 marzo. Orchestra della Svizzera Italiana – Teatro Municipale, ore 20.30 la Stagione Concertistica del Teatro Municipale prosegue con il ritorno dell’OSI sotto la direzione di Krzysztof Urbański. Protagonista della serata sarà il pianista Jan Lisiecki, interprete del monumentale Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 di Beethoven, noto come “Imperatore”. A seguire, la Prima Sinfonia di Brahms, capolavoro del sinfonismo romantico. SAN GIORGIO Commedia dialettale “Impera a sta al mond!!!” – Parrocchia San Giorgio Piacentino, ore 21 la Compagnia dialettale Quatar e Quattr’ott, diretta da Mauro Groppi, porta in scena la brillante commedia in tre atti di Giorgio Tosi. La trama si sviluppa tra le mura di casa Baldini, dove Aldo e Santina cercano di mantenere in piedi la famiglia, affrontando le disavventure amorose della figlia Iole e le invidie dei vari personaggi. Tra gelosie, matrimoni forzati e colpi di scena, il finale promette risate a non finire.

Domani, Sabato 1 Marzo PIACENZA Buon compleanno Fryderyk Chopin – Conservatorio Giuseppe Nicolini, ore 15 il Conservatorio Giuseppe Nicolini celebra Chopin con un concerto speciale presso l’Auditorium Mannella. Quindici studenti di pianoforte renderanno omaggio al grande compositore attraverso un programma che intreccia musica, letture e talento, offrendo un viaggio coinvolgente nella sua eredità artistica. Ingresso libero. Commedia dialettale – “A spôs me nonna!” – Teatro President, ore 21 la Compagnia Filodrammatica Gari Battini, diretta da Anna Maria Figliossi, porta in scena la brillante commedia in tre atti di Alfredo Pitteri. La trama racconta le peripezie della famiglia Rivelli, che, aspettando l’eredità della nonna Clara, la credono fragile e anziana. Ma Clara si rivela giovane, brillante e risolve con saggezza gli intrighi familiari, dando vita a situazioni esilaranti. Calibro 35 “Jazzploitation“ – Spazio Le Rotative, ore 21.15 la XXII edizione del Piacenza Jazz Fest prende il via con un evento imperdibile: i Calibro 35 con “Jazzploitation”, un progetto che mescola jazz, funk e sonorità cinematografiche, rendendo omaggio alle colonne sonore italiane degli anni ’60 e ’70. Un viaggio sonoro tra sperimentazione e tradizione per gli amanti della musica e del jazz d’avanguardia. Concerto fuori abbonamento. Carnevale a Palazzo – “Il Carnevale degli Animali” – Palazzo Farnese evento speciale dedicato alle famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni, all’interno delle eleganti sale del Museo Civico e della Pinacoteca. I piccoli partecipanti, guidati dalla musica di Saint-Saëns, dovranno scoprire gli animali nascosti tra le opere d’arte, tra quadri, statue e stemmi araldici. Due turni: 15 -16.30 e 16.30 – 18. ROTTOFRENO Maschere – Teatro Grande, ore 21 spettacolo di varietà organizzato dall’Associazione Pro Loco con il patrocinio del Comune di Rottofreno. La serata, all’insegna della musica e dell’intrattenimento, vedrà il pubblico coinvolto in una gara e sfilata di ospiti e cantanti, arricchita dalle performance musicali e dal cabaret di Manuel Comelli. CASTELSANGIOVANNI Sbaracco – Corso Matteotti e Via Mazzini, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 il centro si trasformerà in un vero e proprio paradiso dello shopping con lo “Sbaracco”. I negozi offriranno sconti fino al 70% su una vasta selezione di prodotti, rendendo questa l’occasione perfetta per fare acquisti a prezzi imperdibili. BOBBIO Le Maschere nell’Arte del ‘900 – Museo Collezione Mazzolini, ore 15.30 visita guidata alla scoperta del tema delle maschere nell’arte del Novecento, attraverso le opere di De Chirico, Fini e Tomea. Un viaggio tra simbolismo e identità, tra tradizione e innovazione, che esplorerà il volto e l’apparenza nell’arte, tra realtà e immaginazione. Al termine, degustazione di chiacchiere. CORTEMAGGIORE Mino Manni in “Pier Paolo Pasolini…Tutto il mio folle amore” – Teatro Duse, ore 21 all’interno della Stagione Teatrale 2024/2025, Mino Manni celebra il centenario della nascita di Pasolini con uno spettacolo che, attraverso le sue parole più celebri, offre un intenso viaggio nel suo pensiero. Il recital, arricchito da musica dal vivo, esplora la poesia, gli scritti e le lettere del grande intellettuale. Ingresso libero ad offerta. FIORENZUOLA 42ª Zobia torna, oggi e domani, il carnevale storico-popolare che trasformerà il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto. In programma la sfilata di carri e carretti allegorici, realizzati con materiali di recupero, in gara per conquistare il Palio e il Paliotto. Ad arricchire l’atmosfera, live show, stand gastronomici e street food da tutta Italia.