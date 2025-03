Ciclismo, ecco la nuova Bft Burzoni VO2 Team Pink: debutto il 9 marzo

Ieri pomeriggio (sabato 1 marzo) si è alzato ufficialmente il sipario sulla stagione 2025 della Bft Burzoni VO2 Team Pink, società piacentina che anche quest’anno sarà protagonista nel panorama del ciclismo giovanile femminile con la formazione Donne Juniores, pronta al debutto domenica 9 marzo a Nonantola.

A tenere a battesimo anche quest’anno il vernissage delle “panterine”, la sala convegni di Confindustria Piacenza. A fare gli onori di casa, il presidente Nicola Parenti, che ha sottolineato l’impegno di Confindustria per il sociale spiegando come sia “bellissimo aiutare lo sport” attraverso un gioco di squadra. La presentazione è stata condotta da Simone Carpanini e in apertura ha visto il saluto del presidente della Bft Burzoni VO2 Team Pink Gian Luca Andrina. “Affrontiamo – le sue parole – la nostra decima stagione, la nostra filosofia è coniugare la parte tecnica e i valori; la nazionale ci ha sempre voluto bene e noi abbiamo sempre risposto presente. Ci fa piacere essere un punto di riferimento per la nostra categoria e siamo sempre a disposizione dei colori azzurri”.

Dopo il saluto di don Mimmo Pascariello, la parola è passata al prefetto di Piacenza Paolo Ponta, originario di Novi Ligure, terra di grande tradizione ciclistica. “Il faticare e il saper stare in squadra non sono solo valori di questo sport, ma sono importanti anche nella società civile”. L’assessore cittadino allo Sport Mario Dadati si è rivolto ai genitori delle ragazze. “Complimenti per aver scelto Piacenza e una società che è un’eccellenza del nostro territorio, nonché punto di riferimento ciclistico nazionale e del movimento internazionale”. Il delegato provinciale Coni Robert Gionelli ha donato un gagliardetto al presidente Andrina e ha ringraziato la società, lo staff per “l’eccellente lavoro” e gli sponsor “per portare in alto i colori piacentini”.

La Federciclismo era presente a tutti i livelli, con il presidente federale Cordiano Dagnoni affiancato da quello regionale Pierluigi De Vitis e da quello provinciale Aldo Tamborlani. “La categoria Donne Juniores – ha spiegato Dagnoni – è molto delicata, bisogna continuare a crederci con determinazione, vale per le atlete anche per dirigenti e squadra”. “La Bft Burzoni VO2 Team Pink – ha fatto eco De Vitis – è una realtà fiore all’occhiello del movimento regionale e in categoria è una delle primissime squadre in Italia e non solo. Mi fa piacere che siano cresciute le ragazze emiliane-romagnole in rosa. Come Comitato siamo al lavoro per incrementare in questo quadriennio il ciclismo femminile, partendo dalla base”. “Lavoriamo – ha chiuso il cerchio Tamborlani – per avvicinare i più giovani al ciclismo, affinché si formi un bacino per far uscire campioni e campionesse come queste”.

La nazionale italiana era rappresentata anche da Marco Velo e Ivan Quaranta, rispettivamente nuovi ct della strada femminile e alla guida del settore Velocità su pista. “Da queste parti – le parole di Velo – ho corso due anni a San Nicolò da dilettante, ora mi dedico a conoscere sempre più un settore che per me non è del tutto nuovo”. “Ho visto nascere questa società nel 2016 – ha aggiunto il “Ghepardo” – mentre per quanto riguarda i primi numeri emersi ci fanno ben sperare come competitività per il 2025″.

Non è mancato il saluto del main sponsor Arianna Burzoni, che come sempre ha avuto parole di elogio e motivazione per le “panterine”, rimarcando l’orgoglio di continuare a sostenere questa squadra.

la squadra

Già, le “panterine”: dodici le ragazze in rosa, con due classe 2007 confermate (Camilla Bezzone e Linda Sanarini) e un nutrito gruppo di ex Allieve 2008, al primo anno nella nuova categoria Donne Juniores. A dirigerle, i direttori sportivi Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti, mentre il team manager è Stefano Solari.

Anche quest’anno, la Bft Burzoni VO2 Team Pink continua a essere la formazione “Devo” del Team dsm-firmenich PostNL, realtà World Tour. All’orizzonte, il debutto del 9 marzo a Nonantola; sette giorni dopo l’esordio internazionale a Cittiglio. Il 12 aprile, invece, l’impegno organizzativo con la gara di casa a Gossolengo.

La rosa 2025 della Bft Burzoni VO2 Team Pink (Donne Juniores):

Camilla Bezzone (2007, confermata)

Elisa Bianchi (2008, dalla Flandres Love)

Agata Campana (2008, dall’Eletta Trentino Cycling Academy)

Giulia Casubolo (2008, dalla Calderara Ciclismo Stm)

Giulia Costa Staricco (2008, dalla SC Cesano Maderno)

Sofia Delle Fontane (2008, dalla Vangi Ladies Cycling M.C. Team)

Giulia Franceschini (2008, dalla Calderara Ciclismo Stm)

Asia Magagnotti (2008, dal Veloce Club Borgo)

Alessia Orsi (2008, dalla Calderara Ciclismo Stm)

Martina Orsi (2008, dalla Calderara Ciclismo Stm)

Matilde Rossignoli (2008, dalla Gs Luc Bovolone)

Linda Sanarini (2007, confermata)

Presidente: Gian Luca Andrina

Team manager: Stefano Solari

Direttori sportivi: Vittorio Affaticati, Krizia Corradetti

Meccanici: Andrea Massari, Lorenzo Zeffirini

Dirigenti accompagnatrici: Daniela Veneziani, Sun Ning