Terza età, visita guidata “Animali fantastici fra chiese e palazzi piacentini”

Si raccoglieranno a partire dalle ore 9 di giovedì 6 marzo, le prenotazioni telefoniche allo 0523-492724, per la nuova visita guidata promossa dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza e riservata ai cittadini over 65 residenti in città. L’unicorno inciso all’esterno di San Savino, il ramarro e l’ape intagliati all’entrata delle poste centrali, il grifone che domina il portale centrale del Duomo sono solo alcuni degli animali fantastici (e non) scolpiti sulle facciate delle chiese e dei palazzi piacentini.

La visita guidata, in programma martedì 11 marzo, propone un’originale passeggiata per le vie del centro storico alla scoperta appunto degli “Animali fantastici fra chiese e palazzi piacentini”. Il costo di partecipazione è pari a 5 euro.