“Ziano-1”, storia dell’auto Fiat con la targa del paese della Val Tidone

Ad incuriosire Nathan Schiavi, trentenne collezionista di auto d’epoca di San Nicolò, è stata quella targa. Una Fiat Brava station wagon acquistata in America nel 1979, con impresso sulla targa “Ziano”. Piano piano è venuta alla luce la storia della macchina il cui primo proprietario, Romano Torselli scomparso di recente che molti ricordano per essere stato sindaco di Ziano, l’aveva acquistata oltreoceano.

Una segno per ricordare il legame con la Val Tidone

All’epoca in cui venne acquistata l’auto Torselli, che si trovava in America per lavoro, la volle personalizzare rendendo ben visibile quale fosse la sua terra d’origine. Un modo, forse, per mantenere vivo il legame e accorciare le distanze che lo separavano dalla sua amata Ziano e dalla Val Tidone.

“Nel ricostruire la storia dell’auto – dice Nathan Schiavi – ho scoperto che non solo il precedente proprietario, Romano Torselli, volle personalizzare la targa, cosa che all’epoca le leggi consentivano di fare, ma per comprare quell’auto dovette sobbarcarsi un lungo viaggio dal Connecticut, dove abitava, fino a New York”. L’auto poi rientrò in Italia con il proprietario, ma per lungo tempo non poté più circolare su strada.

