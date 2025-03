Apimell, Seminat e Buonvivere: nel weekend tornano le fiere di primavera

La primavera è alle porte. E con essa arrivano le consuete tre fiere di primavera: Apimell, Seminat e Buon Vivere tornano al Piacenza Expo nel prossimo weekend, da venerdì 7 a domenica 9 marzo.

Un fine settimana dedicato all’apicoltura, al verde, alla natura e alle tipicità enogastronomiche grazie alla contemporanea presenza di queste tre storiche rassegne, presentate questa mattina in una conferenza stampa alla Banca di Piacenza alla presenza del Vicedirettore generale dell’Istituto di credito, Pietro Boselli, del Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, del Direttore Sergio Copelli e del Presidente dell’Associazione apicoltori piacentini, Ernesto Torretta.

“Il nostro Istituto di credito – ha sottolineato Boselli – da sempre sostiene le iniziative che danno impulso allo sviluppo del territorio e siamo lieti, quindi, di essere al fianco di Piacenza Expo anche in questa importante occasione con tre storiche rassegne legate al mondo dell’agricoltura, un comparto da sempre di grande rilievo per l’economia piacentina”.

Di ricadute positive per il territorio ha parlato anche il Presidente Cavalli, sottolineando il contributo offerto da queste tre storiche rassegne fieristiche. “Ogni anno Piacenza Expo, tra espositori, tecnici e visitatori – ha detto Cavalli – porta sul territorio più di duecentomila persone, creando economia per la nostra provincia grazie anche a fiere stori-che come Apimell, Seminat e Buon Vivere. Apimell è la più importante e qualificata mostra-mercato dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per l’apicoltura di tutta Europa, e quest’anno ci saranno espositori da tutta Italia e di tredici Paesi oltre confine. Un grande evento con un adeguato corollario fatto da Seminat, dedicata al giardinaggio e al florovivaismo, e da Buon Vivere con le tipicità enogastronomiche dei territori italiani e anche di quello piacentino con Coldiretti, Confcooperative e Consorzio salumi piacentini”.

“Complessivamente – ha aggiunto Copelli – saranno circa 240 gli espositori con una crescita del 7% per Apimell rispetto al 2024. Apimell proporrà un’ampia area espositiva con prodotti, materiali e tecnologie per una migliore gestione dell’alveare e per un’apicoltura sostenibile, ma anche prodotti dell’alveare per usi cosmetici, alimentari e curativi. In programma anche un ricco calendario di convegni e tra i relatori anche il Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, Luigi D’Eramo, e l’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna, Alessio Mammi. Corsi e dimostrazioni prati-che anche con Seminat, grazie al Centro di Formazione Tadini e all’Istituto Agrario Raineri-Marcora, e a Buon Vivere che proporrà show cooking e degustazioni guidate, grazie anche alla pre-senza dell’Associazione tartufai dell’Emilia Romagna ”.

Degustazioni guidate, analisi sensoriali, corsi e incontri di carattere divulgativo ma anche convegni tematici di alto profilo tecnico, come di consueto, nel programma di Apimell. Tra questi anche quello dell’Associazione provinciale apicoltori piacentini “dedicato – ha evidenziato il Presidente Torretta – ai rischi portati dalla vespa velutina, il calabrone asiatico che sta creando ingenti danni all’apicoltura europea, oltre ai rischi per la salute umana. Nell’occasione presenteremo anche, insieme a Piacenza Expo, il 1° Concorso nazionale dedicato ai mieli del bosco”.