Nel Piacentino lavora come operaio, ma secondo gli inquirenti spagnoli dietro la sua vita ordinaria si nasconderebbe un’attività terroristica di matrice islamista.

Con queste accuse è stato arrestato unpakistano di 32 anni, da quattro anni regolarmente residente in provincia di Piacenza e da un paio assunto a tempo indeterminato da un’azienda locale.

Secondo l’accusa, avrebbe fatto proselitismo per un gruppo jihadista con base in Spagna. Un attivismo eversivo che si sarebbe svolto a Madrid nel corso del 2024.

Il 3 marzo l’uomo è stato colpito da un mandato d’arresto europeo emesso dal tribunale di Madrid. Il mandato è stato eseguito dalla Digos della questura di Piacenza, che lo ha portato al carcere delle Novate. Assistito dagli avvocati Mauro Pontini e Nicola Caiola, ieri è stato interrogato al tribunale di Bologna, competente per trattare i mandati europei. Ha risposto alle domande del giudice, respinto le accuse e si è opposto all’estradizione in Spagna.

L’ARTICOLOO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ