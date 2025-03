Centri di raccolta, risorsa irrinunciabile per tutti i piacentini

Nel territorio di Piacenza, la gestione efficace dei rifiuti è fondamentale per garantire la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini.

I centri di raccolta, gestiti da Iren Ambiente, rappresentano un pilastro centrale in questo sistema, offrendo ai residenti un servizio gratuito e capillare per il conferimento di materiali recuperabili, rifiuti urbani pericolosi e ingombranti.

È importante sottolineare che i centri di raccolta integrano il tradizionale servizio di raccolta stradale e domiciliare, ma non lo sostituiscono: non è infatti possibile conferire rifiuti indifferenziati.

Come trovare il centro di raccolta più vicino

Grazie all’applicazione Iren Ambiente è possibile trovare velocemente il centro di raccolta più vicino al punto in cui ci si trova, o al proprio domicilio: è sufficiente visualizzare la mappa che indica tutti i punti di interesse per la gestione dei propri rifiuti.

Ogni centro di raccolta fornisce inoltre indicazioni utili per organizzare il conferimento dei rifiuti: sono indicate le categorie di rifiuti che è possibile portare al centro per lo smaltimento, ed è possibile accedere alle indicazioni stradali per raggiungere il punto di vostro interesse.

Accesso anche nel weekend

A Piacenza i centri di raccolta a disposizione dei cittadini sono tre: in via XXIV Maggio, in via Pastore, in Strada Val Nure.

L’accesso è regolato in accordo con l’Amministrazione Comunale, presidiato ma gratuito. Anche il conferimento è gratuito, nel limite dei quantitativi consentiti.

Anche gli orari di apertura dei centri possono essere facilmente consultati grazie all’app, oppure in alternativa è possibile consultare la sezione “Dove, Come, Quando” sul sito ufficiale di Iren Ambiente.

I centri di raccolta sono aperti anche alla domenica, per consentire un accesso più agevole a tutti i cittadini piacentini: Strada Val Nure alla domenica mattina dalle 9:00 alle 12:00, via Pastore domenica pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00, mentre via XXIV Maggio mattina e pomeriggio, quindi dalle 9:00 alle 12:00 e poi dalle 15:00 alle 18:00.

Ecocard

Per accedere ai centri di raccolta di Piacenza è necessario munirsi di Ecocard, tessera sanitaria dell’intestatario della TARI (solo per utenze domestiche) o ultimo avviso TARI ricevuto. Sia con la carta elettronica associata al vostro nome contratto sia con la tessera sanitaria (per le utenze domestiche) è possibile registrare la quantità di rifiuti conferita al centro di raccolta.

Basterà avvicinare la card al dispositivo elettronico di cui è dotato l’operatore e pesare i materiali conferiti per ottenere lo sconto: il sistema non rilascerà uno scontrino, ma se durante l’inserimento verrà inserito il proprio indirizzo email arriverà la notifica del conferimento. Questa operazione si traduce in punti che potranno successivamente essere convertiti in uno sconto in bolletta.

Questo sistema, attivo solo nel centro di raccolta di strada Val Nure, è stato ideato dall’Amministrazione Comunale, da Atersir e da Iren in modo da incentivare la raccolta differenziata e premiare gli utenti che si impegnano in una raccolta oculata e attenta.

Solo per le utenze domestiche è possibile utilizzare anche la tessera sanitaria dell’intestatario.

Rifiuti ingombranti

Per ciò che riguarda i rifiuti ingombranti, Iren Ambiente non offre solo lo spazio dei centri di raccolta: è possibile infatti prenotare il ritiro a domicilio di questo tipo di rifiuti, che verrà effettuato gratuitamente. È possibile prenotare il servizio tramite app o telefonando al numero verde 800-212607. Per ulteriori informazioni è disponibile il sito http://servizi.irenambiente.it/.

Trattamento dei rifiuti conferiti

I rifiuti, smistati secondo le indicazioni presenti sul posto, verranno trattati. Il trattamento dipenderà dalla necessità di riciclarli o smaltirli definitivamente.

Per tutti i materiali che possono essere riciclati, il personale si occuperà di avviarli al percorso che potrà reintegrarli nei processi produttivi. I rifiuti pericolosi invece saranno smaltiti dagli addetti Iren nel rispetto delle normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza e il benessere del territorio e della comunità.