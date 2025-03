Zara delocalizza in Polonia: “A Castel San Giovanni posto salvo solo per gli operai fissi”

Zara sta per delocalizzare in Polonia parte del lavoro che oggi viene svolto nel magazzino di Castel San Giovanni. Dopo i casi di Bosch e prima ancora Leroy Merlin (che si erano spostati in altri siti italiani), ora un altro colosso decide di lasciare il polo logistico castellano.

Non si tratta, però, di un abbandono definitivo, poiché ad essere trasferita in Polonia sarà tutta la gestione degli ordinativi on line. A Castel San Giovanni resterà invece la gestione delle forniture per i negozi: “Però rappresenta una parte minoritaria rispetto agli ordinativi on line”, dicono allarmati i lavoratori.

La notizia è stata ufficializzata anche ai sindacati, durante una riunione a cui hanno preso parte Massimo Tarenchi (Cgil), Salvatore Buono (Cisl) e Costantin Craciunescu (Uil): “Ci hanno assicurato che non ci saranno impatti occupazionali per gli operai con contratto a tempo indeterminato”. I circa 400 addetti che di media lavorano nel magazzino castellano conserveranno, stando a quanto è stato promesso ai rappresentanti dei lavoratori, il posto di lavoro. Meno bene va per i lavoratori a tempo (utilizzati cioè nei soli periodi di maggiore picco lavorativo) i cui contratti non sono stati rinnovati (sarebbero circa 200), e per una parte del settore impiegatizio (25 lavoratori, dei quali 15 hanno già accettato una buonuscita).

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ