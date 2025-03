“Sentieri piacentini”, con Roberto Salini alla scoperta del monte Carameto

Questa sera, sabato, alle 20.20 su Telelibertà torna l’atteso appuntamento con Sentieri Piacentini, la trasmissione che ci accompagna alla scoperta delle bellezze naturali del nostro territorio. A condurci in questa nuova avventura sarà ancora una volta Roberto Salini, escursionista esperto e videomaker, che con le sue riprese e racconti ci guiderà lungo i cammini più suggestivi dell’Appennino, svelandone paesaggi mozzafiato, curiosità storiche e scorci incontaminati tutti da esplorare.

tra val d’arda e val ceno

Nella quarta puntata ci porterà tra la Val d’Arda e la Val Ceno, in un itinerario che attraversa paesaggi mozzafiato e una natura incontaminata. Il protagonista di questa escursione sarà l’anello del Monte Carameto, una vetta che si erge tra le province di Piacenza e Parma, offrendo viste spettacolari su vallate e crinali ricchi di storia e biodiversità.

“Un percorso vario e suggestivo – anticipa Salini – con scorci che regalano panorami a perdita d’occhio sulla Valceno e una ricca vegetazione che in questo periodo si veste dei colori delle fioriture”.

tappa speciale al lago del lupo

L’itinerario si snoderà tra boschi, prati e creste panoramiche, regalando ai telespettatori la possibilità di ammirare orchidee selvatiche e altre splendide fioriture primaverili che rendono questo sentiero un vero gioiello per gli amanti della natura. Ma il viaggio non finisce qui: al ritorno, Salini farà una tappa speciale al Lago del Lupo, un piccolo specchio d’acqua incastonato tra le montagne, avvolto da un’atmosfera quasi magica. Non resta che mettersi comodi e lasciarsi trasportare da questa nuova avventura.