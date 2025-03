“Staffetta partigiana” a Ziano, in ricordo delle donne della Resistenza

A Ziano è stata posizionata una staffetta partigiana. Una sagoma in metallo che ricorda il contributo, spesso dimenticato o sottovalutato, che le donne diedero alla Resistenza. La staffetta riproduce una donna in bicicletta ed è stata posizionata in ingresso al paese, di lato il monumento ai caduti. A volerla è stata l’Anpi di Borgonovo e Ziano che il prossimo due giugno ne installerà un’altra anche a Borgonovo. L’idea è stata mutuata da manufatti simili posizionati in Valsamoggia, nel Bolognese.

Un omaggio alle staffette partigiane che operarono in Valtidone

In Valtidone si ricordano in modo particolare Maria Valla di Castel San Giovanni, Pina e Elena Rabuffi, Paolina Marazzi e Argia Rabaiotti, queste ultime tutte di Calendasco. Donne che, pur non imbracciando fucili ma utilizzando la loro intelligenza e il loro coraggio, aiutarono la Resistenza, spesso disponendo solo di biciclette con cui consegnavano messaggi, missive.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’