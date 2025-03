Martedì prossimo apriranno le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali di Piacenza

Apriranno martedì 18 marzo le iscrizioni ai nidi d’infanzia facenti parte del sistema integrato territoriale e al servizio sperimentale Edugate, per l’anno educativo 2025-2026.

Ci sarà un mese di tempo, sino al 18 aprile compreso, per compilare e trasmettere online la domanda di ammissione tramite il portale ECivis, con link diretto dal sito www.comune.piacenza.it/nidi-infanzia dove saranno rese disponibili tutte le informazioni necessarie e la guida completa per gli utenti.

Fondamentale, per accedere, disporre di credenziali Spid o Cie, di un indirizzo di posta elettronica e di un numero di telefono cellulare attivo, nonché ricordare che il genitore o tutore che compila il modulo risulterà anche intestatario dei successivi pagamenti. Per garantire un supporto utile alle famiglie, verranno messe a disposizione non solo le guide alla compilazione redatte in italiano, inglese, arabo e ucraino, ma quest’anno è prevista anche la presenza di mediatori linguistico-culturali presso l’Ufficio Nidi di viale Beverora 59 in tre date già definite: giovedi 3 aprile dalle 15 alle 17 per la lingua ucraina, giovedi 10 aprile dalle 15 alle 17 in inglese, venerdi 11 aprile dalle 9.30 alle 12.30 in arabo. Nel periodo di accoglimento delle iscrizioni, per tutti i cittadini interessati possibile ricevere informazioni supporto presso le postazioni all’ingresso della sede di viale Beverora 59, previo appuntamento telefonico contattando l’Ufficio Nidi allo 0523-492509 e 0523-492577 (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13, il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30), o scrivendo a [email protected]. Agli stessi recapiti si può richiedere di organizzare il supporto di mediazione linguistica anche per altri idiomi.

Si conferma, come preziosa opportunità per conoscere più da vicino gli spazi che ospitano nidi d’infanzia e il servizio Edugate, l’ormai tradizionale Open Day: l’appuntamento è per sabato 22 marzo, dalle 9.30 alle 18.30.