Cosa fare nel fine settimana: tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 14 PIACENZA Claudio Baglioni in “Piano di volo” – Teatro Municipale, ore 21 il tour dell’artista fa tappa a Piacenza con uno spettacolo emozionante, dove voce e pianoforte si intrecciano in un perfetto equilibrio tra intensità e raffinatezza. “Piano di volo” è un viaggio musicale che attraversa tre strumenti simbolici: il pianoforte classico a gran coda, il pianoforte elettrico e il pianoforte “virtuale”, proiezione verso i suoni del futuro. Un’occasione speciale per immergersi nella magia della sua musica e delle sue parole, che continuano a incantare ed emozionare generazioni. Letteratura e Risorgimento – La letteratura nell’unificazione dell’Italia – Sede Famiglia Piasinteina, ore 17.30 Roberto Laurenzano e Francesco Mastrantonio discuteranno del legame tra la letteratura e il Risorgimento, un periodo storico fondamentale per l’unità d’Italia. Tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo, scrittori e poeti hanno giocato un ruolo cruciale nel diffondere ideali di libertà e indipendenza. Ingresso libero. Paolo Cevoli in Figli di Troia – Teatro Politeama, ore 21 l’irresistibile ironia dell’artista torna in scena con un nuovo monologo che rilegge in chiave contemporanea e divertente il leggendario viaggio di Enea. Tra profezie, sacrifici e panini alla porchetta, Cevoli celebra con leggerezza le radici e i valori del popolo italiano. Comandante Paolo. Alberto Araldi, Carabiniere e Partigiano – Archivio di Stato, dalle 9 alle 13 mostra dedicata ad Alberto Araldi, carabiniere e partigiano della Terza Brigata della Divisione Giustizia e Libertà, fucilato il 6 febbraio 1945. L’esposizione, ideata dal colonnello Pierantonio Breda, celebra l’80° anniversario della sua morte e degli anni della Resistenza (1945-2025), ricostruendo la vita di Araldi e dei suoi compagni con la collaborazione delle scuole locali. Visitabile fino al 6 giugno 2025. Ingresso gratuito. Paradiso Artificiale – Il marketing di un secolo in fumo mostra che esplora l’evoluzione delle strategie pubblicitarie dell’industria del tabacco dal 1900 a oggi. Il percorso grafico, curato dal progetto vincitore del Bando YouthBank 2024, svela come il marketing delle sigarette sia passato dalla promozione del prodotto alla creazione di un’immagine ideale legata a uno stile di vita. La mostra sarà visitabile fino al 15 marzo alla Biblioteca Passerini Landi, per poi spostarsi a Palazzo Ghizzoni Nasalli fino al 29 marzo. Un evento speciale è previsto domani alle 17 con una tavola rotonda con esperti del settore.

Domani, Sabato 15 PIACENZA Pierre Bastien in concerto – Fondazione Piacenza & Vigevano, ore 21.15 figura di spicco della nuova musica francese ed europea, Bastien si esibirà con la sua orchestra meccanica “Mecanium”, un ingegnoso marchingegno che fonde musica elettronica, contemporanea e tromba dal vivo. Lo spettacolo sarà arricchito da proiezioni di sculture sonore meccaniche, regalando al pubblico un concerto intenso e suggestivo che unisce musica e movimento. Ingresso libero. Cura del Frutteto con Mauro Carboni – Orto-frutteto di Santa Maria di Campagna, ore 14.30 primo laboratorio di Coltivare Tradizioni 2025, durante il quale i partecipanti avranno l’opportunità di imparare le tecniche di cura delle piante da frutto, guidati da Mauro Carboni di Equa Biodiversità, esperto in pratiche agricole sostenibili. Evento gratuito con iscrizione obbligatoria. Oltre la Cornice – Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, ore 16 esperienza multisensoriale pensata per bambini dai 5 ai 10 anni, che li guiderà alla scoperta delle opere d’arte in modo coinvolgente e immersivo. I piccoli partecipanti saranno invitati a esplorare i dipinti attraverso la vista, l’udito e l’immaginazione. Al termine, potranno liberare la loro creatività in un laboratorio dedicato, trasformando le emozioni vissute in nuove interpretazioni artistiche. Prenotazione obbligatoria. Commedia dialettale – “La forsa ‘d l’interess” – Teatro President, ore 21 la Compagnia dialettale La Curt di Sigullon porta in scena la brillante commedia in tre atti di Pio Bosi, con traduzione in dialetto piacentino di Gianni Calza. La commedia racconta la storia di due giovani sposi, felici e innamorati, alle prese con il classico scontro tra nuora e suocera. Tuttavia, una forza inaspettata finirà per riunirli: l’interesse. Musiche da Oscar – Teatro Politeama, ore 21 omaggio a Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori del Novecento. La serata offrirà rielaborazioni dei suoi brani più celebri, tra cui quelli degli spaghetti western di Sergio Leone e le atmosfere di “Mission”, “Malena” e “Nuovo Cinema Paradiso”. Non mancheranno anche le sue indimenticate canzoni, come “Se Telefonando” e “Here’s to You”. Con la partecipazione della special guest Susanna Rigacci. Vincent Peirani Trio “Jokers” – Conservatorio Giuseppe Nicolini, ore 21.15 nuovo appuntamento del Piacenza Jazz Fest con il fisarmonicista francese Vincent Peirani, che guiderà il trio composto da Federico Casagrande (chitarra) e Ziv Ravitz (batteria, tastiere). Il progetto “Jokers” esplora sonorità innovative con composizioni originali e reinterpretazioni di brani noti, arricchiti da effetti elettronici. Un concerto che mescola jazz, sperimentazione e tradizione, acclamato per la sua originalità e coinvolgimento. Creare – Eccellenze Artigiane – Laboratorio Aperto Piacenza, dalle 10 alle 19 torna oggi e domani l’atteso appuntamento con la mostra-mercato di gioielli, accessori, arredi e capi esclusivi, realizzati dai migliori artigiani del settore. Ingresso libero. FIORENZUOLA Blues Notes – Teatro Verdi, ore 20.45 spettacolo che racconta l’evoluzione della musica moderna, dal Blues alle sue influenze su Jazz, Rock, Funky e Rythm’n’Blues. Con la voce narrante di Nadia Del Frate e la musica di sei talentuosi artisti, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio dalle origini del Blues a leggende come Hendrix, Aretha Franklin, e i Pink Floyd. Un’esperienza coinvolgente di musica e parole, ricca di emozioni e atmosfere evocative. GRAZZANO VISCONTI Festa della birra & di San Patrizio weekend all’insegna della migliore birra artigianale, della cucina tradizionale irlandese e del divertimento. I visitatori potranno immergersi tra addobbi a tema, gadget divertenti e una varietà di proposte culinarie, dai banchi di street food alle eccellenze enogastronomiche, senza dimenticare artigiani e hobbisti con le loro creazioni. La manifestazione si svolgerà oggi dalle 11 alle 23.30 e domani dalle 11 alle 22.30. Ingresso al borgo gratuito senza prenotazione.