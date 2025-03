Ritiro dei rifiuti ingombranti: un servizio a domicilio gratuito per il benessere della città

Il corretto smaltimento dei rifiuti, in particolare di quelli ingombranti, rappresenta un tassello fondamentale nella lotta al degrado urbano e nella promozione della sostenibilità ambientale.

Non è purtroppo insolito osservare l’abbandono di mobili, materassi, oggetti di grandi dimensioni per strada, spesso proprio accanto ai cassonetti, lasciati lì nell’errata convinzione che il servizio di ritiro se ne occupi comunque.

Per questo infatti Iren offre ai cittadini un servizio gratuito di ritiro a domicilio per questo tipo di prodotti, con l’obiettivo di annullare questa pratica scorretta.

Il ritiro a domicilio

Come muoversi in maniera corretta? È possibile prenotare in maniera semplice e veloce il servizio gratuito di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

È possibile farlo attraverso il portale online di Iren, all’indirizzo dedicato.

La procedura è semplice e intuitiva: dopo l’accesso al portale, sarà necessario selezionare il comune di appartenenza, inserire i propri dati, indicare l’oggetto del ritiro, e successivamente la data e l’ora più comode per voi.

Riceverete un’email di conferma con i dettagli dell’appuntamento.

App Iren Ambiente

Il ritiro degli ingombranti è anche uno dei tanti servizi che possono essere gestiti attraverso l’app Iren Ambiente, per rendere più semplice e agile la gestione dei vostri rifiuti.

Nella sezione dei “Servizi” è possibile procedere alla prenotazione, inserendo i propri dati e procedendo come da indicazioni.

Scaricare l’applicazione inoltre vi permette l’accesso a numerosi altri servizi, la personalizzazione di mappe, il calendario del ritiro rifiuti nella vostra zona e l’accesso a un comodo scanner che, esaminando il codice a barre dei prodotti, vi guida nella corretta differenziazione dei vostri rifiuti. L’app è scaricabile gratuitamente negli store digitali.

Indicazioni per esporre i rifiuti ingombranti

Ci sono alcune regole da seguire per essere certi di smaltire tutti i rifiuti correttamente.

Attenzione alle dimensioni, che non devono superare quelle indicate sull’app o sul sito.

Se volete far ritirare dei mobili, dovete provvedere prima di tutto allo smontaggio in singoli pezzi (ante, spalle, ripiani, rete del letto, eccetera).

I sanitari invece devono essere conferiti all’interno di sacchi aperti. Attenzione ai vetri: devono essere imballati in modo da permetterne il ritiro in totale sicurezza.

I rifiuti vanno posizionati su suolo pubblico davanti al civico o nel primo punto accessibile al mezzo, con cartello indicante “Per Iren” e numero di protocollo.

Vincoli per il ritiro

Potete prenotare il servizio di ritiro per un massimo di cinque pezzi conferibili alla volta. È possibile prenotare solo il ritiro dei materiali proposti in lista. E i piccoli elettrodomestici/oggetti non possono essere ritirati singolarmente.

Il campo note è disponibile solo per poter inserire informazioni aggiuntive di esposizione, non per oggetti che non sono nell’elenco specificato.

Contatti utili

Nel caso in cui aveste ancora dei dubbi o vi servissero informazioni aggiuntive, Iren ha predisposto un numero verde per i servizi ambientali: 800-212 607.

Il numero verde è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00.

È anche possibile rivolgersi all’Ecosportello in via Pietro Cella 1-1/A: è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e al pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30, mentre al sabato dalle 8:30 alle 12:30.

I centri di raccolta

In alternativa al servizio di ritiro a domicilio, i cittadini possono portare gratuitamente e in autonomia i rifiuti ingombranti presso i centri di raccolta presenti sul territorio, facendo attenzione a destinare correttamente i rifiuti negli spazi indicati all’interno dell’isola ecologica.

Attenzione per la comunità

L’abbandono dei rifiuti in strada non è solo un problema per ciò che riguarda il degrado urbano, ma rappresenta anche un rischio per l’ambiente e per la salute pubblica.

Grazie ai servizi di ritiro e a una corretta gestione dei propri rifiuti invece i piacentini potranno attivamente impegnarsi per mantenere pulita la propria città, eliminando i rifiuti abbandonati e promuovendo valori importanti per la comunità come rispetto e sostenibilità.