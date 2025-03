Allenarsi al cambiamento, a Borgonovo la leggenda del canottaggio Andrea Re

Come affrontare al meglio il cambiamento in un mondo, il nostro, che viaggia alla velocità della luce? Se ne discute stasera, lunedì 17 marzo, con Andrea Re, leggenda del canottaggio degli anni Ottanta e Novanta. Si parlerà dunque in particolare di sport, ma non solo. Vincitore di otto medaglie d’oro ai mondiali di canottaggio, Re, oggi, è un triatleta, ha 6 Iron Man al suo attivo e lavora come preparatore atletico e professore universitario alla facoltà di Scienze Motorie a Pavia, la sua città. L’incontro, che avrà inizio stasera alle 21, è organizzato dal poliambulatorio Gymed e dalla squadra di corsa in montagna, Up&Down. L’appuntamento è nella sede della Gymed, a Borgonovo, in via XXV Aprile al civico 16.