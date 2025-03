Bossoni Automobili lancia la Nuova Audi Q5, evoluzione in design e funzionalità: la presentazione giovedì 20 marzo

La Nuova Audi Q5 rappresenta la perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, offrendo prestazioni, comfort e tecnologia in un design elegante e funzionale. La Nuova Audi Q5, disponibile negli spazi dello showroom di Bossoni Automobili a Sant’Antonio in via Emilia Pavese 168, segna l’ingresso nella terza generazione del modello dei quattro anelli, incarnando la perfetta fusione tra comfort supremo e tecnologie d’avanguardia.

La Nuova Audi Q5 verrà presentata ufficialmente presso lo showroom di Bossoni Automobili giovedì 20 marzo: l’evento avrà inizio alle 19:00 nella sede di via Emilia Pavese, 168. Per maggiori informazioni visitate il sito www.gruppobossoni.it o contattate la concessionaria al numero 0523-1908060.

Sintesi tra potenza e sostenibilità

Con tre motorizzazioni, la Q5 offre opzioni di propulsione pensate per soddisfare ogni esigenza, dalla guida urbana alla performance in autostrada. La Nuova Audi Q5 continua a puntare con fermezza sulla tecnologia endotermica, offrendo motori diesel e benzina all’avanguardia che integrano il sistema mild hybrid plus a 48 volt.

Questo innovativo impianto, sviluppato dalla Casa tedesca, permette di ottimizzare le prestazioni e l’efficienza dei motori tradizionali, garantendo una riduzione delle emissioni e un miglioramento del consumo senza sacrificare la potenza.

Guardando al futuro, Audi ha in programma di ampliare ulteriormente la propria offerta introducendo varianti plug-in, capaci di offrire un’autonomia elettrica superiore ai 100 km. Queste nuove soluzioni ibride plug-in rappresenteranno un ulteriore passo avanti nella transizione verso una mobilità più sostenibile, combinando il meglio delle tecnologie convenzionali e quella elettrica, per garantire un’esperienza di guida sempre più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Innovativa anche nel design

L’auto rappresenta un’evoluzione significativa, dove il design raffinato e l’innovazione tecnologica si combinano per creare un’esperienza di guida unica. Audi ha saputo tradurre la sua lunga tradizione in un veicolo che non solo rispetta l’eredità dei quattro anelli, ma la innova, introducendo soluzioni digitali e sistemi di assistenza che elevano il concetto di sicurezza e benessere in auto.

Il comfort è al centro del progetto, con interni che offrono un ambiente rilassante e intuitivo, dove ogni dettaglio è studiato per il piacere di guida e per garantire un’esperienza premium a bordo. Inoltre, le tecnologie di ultima generazione integrate nel veicolo permettono una gestione intelligente delle prestazioni, rendendo la Q5 un modello all’avanguardia nel panorama dei SUV di lusso.

La Nuova Audi Q5 è dunque la scelta ideale per chi cerca un veicolo che unisca eleganza, potenza e innovazione, capace di anticipare le sfide della mobilità moderna senza rinunciare all’essenza di un marchio che da sempre fa dell’eccellenza la sua missione. Il rinnovato design della plancia e l’innovativa impostazione dell’illuminazione interna creano un’atmosfera avvolgente e confortevole, che accoglie il guidatore in un ambiente sofisticato e personalizzato.

Al centro dell’abitacolo spicca il nuovo palcoscenico digitale, dominato dal display Oled panoramico MMI dalla forma arcuata, simbolo di un design antropocentrico studiato per adattarsi perfettamente alle esigenze del conducente. La Nuova Audi Q5 propone così un’ergonomia impeccabile e un comfort senza compromessi, trasformando ogni viaggio in un’esperienza unica.

Più immersiva con il Digital Stage

Il cuore pulsante della Nuova Audi Q5 è il “Digital Stage”: un innovativo sistema di display che integra un Audi Virtual Cockpit da 11,9 pollici e un display touch da 14,5 pollici. Questa interfaccia utente, fluida e altamente personalizzabile, rivoluziona il modo di interagire con il veicolo, rendendo la guida ancora più intuitiva e immersiva.