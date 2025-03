Cosa fare nel fine settimana: tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 21 PIACENZA Sguardi di-Versi – Biblioteca Giana Anguissola, ore 17.30 in occasione della Giornata mondiale della Poesia, presso la Zona Holden della Biblioteca, si svolgerà un reading poetico con la partecipazione degli scrittori piacentini Luca Isidori, Mario Righi, Lorena Tassara e Stefano Ziliani, che condivideranno le loro opere. Le ragazze con l’orecchino spaiato – Biblioteca Passerini Landi mostra di Onofrio Nicocia e Margherita Maggio che esplora stereotipi e pregiudizi di genere attraverso 40 dipinti realizzati con una tecnica mista di acrilico e sabbia. Ogni opera è arricchita da un orecchino in metallo smaltato, creato a mano da Margherita Maggio. I volti femminili ritratti raccontano una pluralità di esperienze e identità, con l’orecchino simbolo di unicità e specificità per ogni figura. Shai Maestro solo – Conservatorio Giuseppe Nicolini, ore 21.15 in programma uno degli eventi più attesi del XXII Piacenza Jazz Fest, il concerto in piano solo di Shai Maestro, uno dei pianisti più affascinanti della scena internazionale. Artista di straordinaria sensibilità, Maestro è noto per la sua capacità di fondere jazz e sonorità orchestrali, con esibizioni emotive e cinematografiche. Artemy Sokolovsky – Teatro Municipale, ore 20.30 nuovo appuntamento della Stagione Concertistica del Teatro Municipale di Piacenza con protagonista il giovane pianista Artemy Sokolovsky, vincitore del Premio Silvio Bengalli e del Premio “Enrica Prati” 2023. Durante il recital, eseguirà brani di tre grandi compositori: la Sonata n. 30 in mi maggiore, op. 109 di Ludwig van Beethoven, gli Études-Tableaux, op. 33 di Sergej Rachmaninov e gli Studi Sinfonici, op. 13 di Robert Schumann. I Pulcini a Pompon – Campagna Amica Piacenza divertente laboratorio creativo dedicato alla Pasqua per bambini dai 4 ai 10 anni, durante il quale i piccoli partecipanti realizzeranno simpatici pulcini a pompon. Guidati passo dopo passo, potranno personalizzare le loro creazioni, trasformandole in originali decorazioni pasquali. L’evento prevede due turni: alle ore 17 e alle ore 18. CORTEMAGGIORE 543ª Fiera di San Giuseppe da oggi fino a domenica le vie del paese si trasformeranno in un vivace centro di esposizione e incontro. Gli stand fieristici proporranno una vasta gamma di prodotti, dalle macchine agricole e industriali agli articoli per l’edilizia e il giardinaggio, senza dimenticare le prelibatezze locali e le creazioni artistiche e artigianali.

Domani, Sabato 22 FIORENZUOLA Che bel mestiere fare il giardiniere – Teatro Verdi oggi alle ore 21 e domani alle ore 15.30, la compagnia teatrale “Ancora Senza Nome” di Fiorenzuola d’Arda presenta la commedia comico-brillante scritta da Stefano Palmucci e diretta da William Borra. PIACENZA Prima di andare in scena – Cavalleria Rusticana | Pagliacci – Teatro Municipale, ore 17 l’incontro offrirà un approfondimento sul dittico più amato dell’opera verista: Cavalleria Rusticana di Mascagni e Pagliacci di Leoncavallo, che saranno in scena al Teatro Municipale il 28 e 30 marzo. Il musicologo e musicista Gian Francesco Amoroso guiderà il pubblico alla scoperta di questi capolavori, eseguendo al pianoforte celebri pagine delle due opere, con il contributo del soprano Silvia Pepe e del baritono Ettore Lee. Ingresso libero. La vita è tutta un quiz! – Teatro President, ore 21 lo spettacolo condurrà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i brani più celebri di Renzo Arbore e della sua celebre Orchestra Italiana, ripercorrendo i momenti salienti delle sue iconiche trasmissioni televisive. Durante l’evento, verrà consegnato il Premio Angil dal Dom a Ivo Gilian, il noto cantante piacentino. Viaggio tra Stelle e Pianeti al Planetario Vega Skywatching – Palestra di danza “La Stanza di Danza” oggi e domani, i visitatori potranno esplorare l’universo con l’aiuto di esperti astrofili, che guideranno spettacoli multimediali realizzati con i più moderni simulatori. In programma due spettacoli: “Le meraviglie del Cosmo” (sabato e domenica alle 16, 18 e 20) e “Frammenti del Sistema Solare” (sabato e domenica alle 15, 17, 19 e 21). Ogni spettacolo, della durata di 30 minuti, sarà seguito da ulteriori spiegazioni e da una mostra di autentici meteoriti. Dire Straits Over Gold – Teatro Politeama, ore 21 considerati tra i migliori interpreti internazionali della leggendaria band, Dire Straits Over Gold porta sul palco sei musicisti di grande talento, che uniscono fedeltà al sound originale della band a un tocco moderno e dinamico. Brani iconici come ‘Sultans of Swing’, ‘Money for Nothing’, ‘Romeo and Juliet’ e ‘Tunnel of Love’ rivivono con un’esecuzione impeccabile, catturando l’essenza del rock degli anni ’80. Immagini di vita – Biblioteca Giana Anguissola, ore 17 incontro che esplorerà il tema della dipendenza attraverso i fumetti. Presso la Zona Holden della Biblioteca, Carlotta Vacchelli, ricercatrice e docente universitaria, ed Elisabetta Balordi, educatrice de La Ricerca, approfondiranno l’argomento offrendone una prospettiva unica. L’evento sarà moderato da Emanuele Maffi, di Pensatori allo SBando. Armi&Bagagli – Piacenza Expo fiera internazionale dedicata alla rievocazione storica. Con un unico biglietto, i visitatori potranno accedere anche alle altre quattro fiere collaterali: Piacenza Militaria, dedicata agli oggetti e ai cimeli del collezionismo militare; Coltelli, mostra-mercato dedicata alla coltelleria di pregio; Expo Arc, fiera riservata agli amanti dell’arcieria; SoftAir Fair, fiera nazionale dedicata a questa disciplina sportiva. Apertura al pubblico: oggi dalle 10 alle 19, domani dalle 10 alle 18. PIOZZANO Commedia dialettale “Forse l’era mei andä in Cà ad Tondi” – Salone Parrocchiale, ore 21 la Compagnia della Famiglia Piasinteina presenta la commedia in due atti scritta da Fabrizio Solenghi. Ambientata in una casa di riposo, la storia racconta la rinascita di un’antica amicizia e un audace progetto di evasione che conduce i protagonisti in un circolo ricreativo per anziani, dove riaffiorano emozioni e ricordi dimenticati, regalando loro momenti di adrenalina e vitalità. PIANELLO Cielo, terra, acqua e fuoco: riti e culti nell’età del Bronzo Europea – Museo Archeologico della Val Tidone, ore 16.30 conferenza dell’antropologo Claudio Cavazzuti che offrirà una panoramica sui rituali e le credenze delle comunità europee nell’età del Bronzo, un periodo ricco di simbolismi legati agli elementi naturali. L’incontro fa parte del ciclo Appuntamenti di Archeologia al MAVT. CASTELSANGIOVANNI La Storia Del Rock – Teatro Verdi, ore 21 viaggio musicale che ripercorre i grandi successi del rock dagli anni ’60 a oggi, celebrando le sonorità, gli stili e l’energia travolgente del genere. Sul palco, un ensemble di musicisti di fama nazionale e internazionale, con Bruno Santori all’organo Hammond e Moog, Roberto Tiranti (voce e basso), Luca Colombo e Alberto Orsi (chitarre), Alex Polifrone (batteria), Ivan Merlini (tastiere e synth), e le voci di Silvia Aprile e Stefania Martin.

Domenica 23 FARINI Fiera di San Giuseppe per tutta la giornata in Piazza Marconi saranno presenti le bancarelle di qualità e, nel pomeriggio, animazioni e spettacoli con i giochi di una volta. CASTELVETRO Mercatino di Castelvetro – Quartiere Longo, dalle 7.30 alle 16 circa ottanta espositori proporranno oggetti vintage, dell’usato, piccolo antiquariato e del baratto. Ingresso gratuito. GRAGNANO Marcia del Trebbia sulle Orme di Annibale camminata non competitiva a passo libero, aperta a tutti e organizzata dalla Pro Loco di Gragnano con tre percorsi di km 6, 12 e 18. Partenza libera dalle 8 alle 9 da Piazza della Pace. PIACENZA Piacenza: la città, i palazzi, le piazze – IAT-R Piazza Cavalli, dalle 11 alle 12.30 visita guidata per adulti alla scoperta della lunga storia della città, sviluppatasi attorno ai luoghi di incontro, come le piazze, e ai palazzi dell’alta società. Il tour partirà dal cuore della città e seguirà un percorso ad anello, toccando alcuni dei luoghi più significativi. La donna e la moda nelle opere della Ricci Oddi – Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, ore 16 terzo appuntamento del ciclo “Percorsi indisciplinati”. La storica del costume Marialuisa Rizzini esplorerà il tema della moda femminile nelle opere in collezione, offrendo uno spunto per analizzare i mutamenti nel ruolo della donna e le sue aspirazioni tra Otto e Novecento. Romeo e Giulietta – Teatro Municipale, ore 16 l’ultimo appuntamento della Stagione Danza vedrà in scena il balletto in due atti basato sull’omonima tragedia di William Shakespeare nella versione originale di Masuccio il Salernitano, portato in scena dalla compagnia Balletto del Sud con le coreografie di Fredy Franzutti.