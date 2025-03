Macchine agricole, la piacentina Isabella Fontana nel board di Climmar

C’è anche una professionista piacentina ai vertici di Climmar, la Confederazione europea che riunisce le associazioni dei rivenditori di macchine e attrezzature agricole di 17 Paesi: si tratta di Isabella Fontana, eletta tesoriere nel nuovo Consiglio Direttivo, composto da figure under 50 di spicco nel panorama agro-meccanico continentale.

Un incarico di prestigio che premia la competenza e la visione imprenditoriale di Fontana, laureata in ingegneria gestionale, oggi alla guida della divisione robotica e della gestione finanziaria della storica concessionaria di famiglia, attiva nel territorio piacentino da tre generazioni nel settore delle macchine agricole e da giardinaggio.

A livello europeo, Isabella Fontana non è nuova all’impegno associativo: è infatti presidente del gruppo di lavoro Climmar dedicato al comparto del giardinaggio, ruolo in cui ha messo a frutto la sua profonda conoscenza del mercato e delle dinamiche che interessano le reti di vendita specializzate. Il suo ingresso nel direttivo rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un’occasione di visibilità per il tessuto imprenditoriale agricolo locale, che da sempre esprime eccellenze in ambito tecnico e gestionale.

il board

Il nuovo board di Climmar è guidato dal neoeletto presidente Tomáš Kvapil (Repubblica Ceca), che succede all’italiano Roberto Rinaldin, presidente uscente dopo un triennio segnato da forti cambiamenti e sfide per il settore, tra digitalizzazione e nuovi equilibri geopolitici. Accanto a Fontana, completano la squadra i vicepresidenti Romain Meunier (Francia) e Jan Henrik Holk (Germania), tutti professionisti con solide esperienze nei rispettivi mercati.

“Facciamo i migliori auguri a Isabella Fontana per questo importante incarico europeo – dichiara Andrea Borio, presidente di Federacma, la Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine agricole, operatrici e da giardinaggio e membro italiano del Climmar –. Siamo orgogliosi che un’imprenditrice italiana, giovane e preparata, rappresenti la nostra rete all’interno di Climmar. Continueremo a supportare con forza il dialogo tra rivenditori e costruttori, anche in vista del prossimo congresso europeo che si svolgerà in autunno proprio in Italia, a Torino”.