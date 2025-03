I volontari della Croce Rossa raccolgono 13 quintali di prodotti per i bisognosi

In un solo giorno hanno ottenuto un risultato eccezionale. I volontari e le volontarie dell’area sociale della Croce Rossa di Piacenza sono riusciti a raccogliere ben tredici quintali e mezzo di prodotti davanti alla Conad in via don Morisi, all’angolo con via Montebello. L’obiettivo è dare un aiuto concreto a 300 famiglie che ogni mese bussano alla porta dell’associazione in viale Malta chiedendo aiuto per mangiare e per curare i bambini.

Periodicamente le volontarie dell’area sociale, guidate dall’instancabile Ivana Casotti, mettono in campo iniziative benefiche (la prossima sarà il tradizionale burraco della solidarietà in programma il prossimo 6 aprile) e raccolte alimentari: sabato scorso ci hanno provato all’Infrangibile. Era la prima volta ed è andata davvero molto bene: “I nostri volontari sono stati presenti dal mattino alla sera, per tutta la giornata – fa presente Casotti – e alla fine siamo riusciti a raccogliere tredici quintali e mezzo di prodotti: davvero un ottimo risultato per il quale dobbiamo ringraziare la generosità dei tanti piacentini che hanno donato, ma anche la disponibilità di Vincenzo Cordani che ci ha dato la possibilità di effettuare la nostra raccolta in quel punto Conad. Fra l’altro la giornata non era delle migliori da un punto di vista meteorologico e i nostri volontari sono stati invitati ad allestire il banchetto all’interno: il ringraziamento è davvero necessario anche per questa attenzione”.