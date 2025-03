Chiosco bar e campi calcetto, Il nuovo look di San Corrado prende forma

Il nuovo chiosco-bar è ormai già un sogno diventato realtà, ora si punta a rifare i campi di calcetto e i relativi spogliatoi. La parrocchia di San Corrado si rifà il look grazie alla generosità dei piacentini che ancora una volta si è fatta sentire. La campagna online di riqualificazione degli spazi esterni di via Lanza ha infatti funzionato alla grande portando un contributo di oltre 20mila euro per il progetto che servirà a rimettere in ordine l’entrata della parrocchia. Lo hanno annunciato con grande soddisfazione Gianluca Bariola, Stefano Dordoni e Simonetta Lorenzon.

“Tutto quello che è stato raccolto fino a oggi verrà utilizzato per acquistare un chiosco-bar, struttura che ha la funzione primaria di presidio per il campo-giochi dove ogni giorno vengono i bambini a divertirsi. Quello che raccoglieremo in futuro verrà invece destinato alla riqualificazione dei due campi di calcetto che si trovano di fronte e degli spogliatoi. Grazie ai piacentini perché per merito di 81 persone la campagna è arrivata a 21mila e 600, euro ora vogliamo continuare e c’è ancora tempo per darci una mano per raggiungere l’ulteriore quota di 35mila euro”.

Tutta l’attività di riqualificazione dell’area parrocchiale sarà svolta dalla cooperativa sportiva dilettantistica San Corrado che ha già avuto un contributo dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

La campagna online si chiuderà il prossimo 18 di aprile, per dare un contributo basta collegarsi al portale dedicato.