Cosa fare nel fine settimana: tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Cavalleria Rusticana | Pagliacci – Teatro Municipale il celebre dittico verista andrà in scena oggi alle 20 e domenica alle 15.30 per la Stagione d’Opera 2024/2025. Il prestigioso cast vedrà in Cavalleria rusticana Teresa Romano (Santuzza), Angelo Villari (Turiddu) ed Ernesto Petti (Alfio). In Pagliacci, Daniela Schillaci (Nedda) sarà affiancata da Villari e Petti, con Giuseppe Infantino (Beppe) e Hae Kang (Silvio).

Giovanni Guidi feat. James Brandon Lewis – “A New Day” – Collegio e Galleria Alberoni, ore 21.15 la Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni ospiterà un imperdibile evento del Piacenza Jazz Fest. Con il progetto “A New Day”, Giovanni Guidi, insieme a Joe Rehmer (contrabbasso) e João Lobo (batteria), esplorerà sonorità astratte e improvvisazioni audaci, presentando brani dell’album omonimo e rileggendo in chiave rinnovata il suo repertorio passato.

Giuseppe Giacobazzi in Osteria Giacobazzi – Teatro Politeama, ore 21 tra i più amati comici italiani, Giacobazzi porterà in scena uno spettacolo che trasformerà il teatro in una vera e propria osteria. Sul palco, tavoli imbanditi e vino verranno serviti a spettatori scelti casualmente. Giacobazzi e Andrea Vasumi intratterranno il pubblico con aneddoti, monologhi e performance, accompagnati dalla musica de i Masa e da ospiti a sorpresa.

Anteprima in arte – Galleria Alberoni, ore 20 visita guidata straordinaria per ammirare L’Ecce Homo di Antonello da Messina insieme ai preziosi tesori del Collegio Alberoni. La visita, della durata di un’ora, offrirà un’esperienza unica per scoprire capolavori artistici in un contesto suggestivo.

Campionati Nazionali di Scherma – Piacenza Expo per tutto il fine settimana si svolgeranno le competizioni nazionali a squadre delle categorie Serie A2, B1, B2 e C1, con atleti e atlete impegnati nelle specialità di spada, fioretto e sciabola, sia maschili che femminili. L’evento includerà anche le gare del Gran Premio di scherma integrata, con le categorie A+ e AEB+ e la categoria C3 riservata agli atleti non vedenti.

Domani, Sabato 29

PIACENZA

Da Ghiglia a Morandi. Ripensare Fattori nel Novecento – Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, dalle 9.30 alle 20 curata da Barbara Cinelli, l’esposizione esplora l’influenza di Giovanni Fattori sui grandi artisti del XX secolo, tra cui Ghiglia, Morandi, Soffici e Carrà, attraverso oltre venti opere. L’iniziativa fa parte delle celebrazioni per il bicentenario di Fattori e si inserisce nel percorso della mostra Giovanni Fattori, 1825-1908 presso XNL Piacenza. Il biglietto consente di visitare entrambe le esposizioni.

Le radici piacentine di Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini – Amici della Lirica, ore 16 l’incontro, con ospiti come Marco Corradi e Harvey Sachs, esplorerà il legame tra i due grandi musicisti e Piacenza. Moderato da Giuliana Biagiotti, l’evento includerà esibizioni musicali di Daniele Ruzza e Armando Saielli, concludendosi con un aperitivo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Giovanni Fattori 1825-1908. Il “genio” dei Macchiaioli – XNL Piacenza contemporanea, dalle 10 alle 20 per celebrare il bicentenario di Giovanni Fattori, XNL Piacenza presenta una mostra con oltre 170 opere tra pitture e acqueforti, esplorando il suo impatto sul naturalismo europeo. Curata da Mazzocca, Matteucci e Marini, l’esposizione si arricchisce di un dialogo con le fotografie di Elger Esser e approfondisce l’influenza di Fattori sugli artisti del Novecento alla Galleria Ricci Oddi. Visitabile fino al 29 giugno.

Commedia dialettale “Al pariva tant un bräv ragass…” – Teatro President, ore 21 la Compagnia Filodrammatica Ancaranese porta in scena la brillante commedia in tre atti di Giorgio Tosi.La trama, piena di equivoci comici, vede Maria Grazia ed Enrico, innamorati ma osteggiati dalle famiglie rivali, nascondere una gravidanza e un matrimonio segreto. Tra personaggi esilaranti come i nonni Oreste ed Eva, il prete sanguigno, il sindacalista e i suoceri rustici, la storia si sviluppa con colpi di scena che conducono a un lieto fine.

Piacenza in Fiore oggi e domani Piazza Cavalli, Piazza Duomo, Piazzetta Plebiscito e le vie principali del centro storico si coloreranno dei profumi e dei colori della primavera. In programma eventi, degustazioni, shopping, dj-set, street food, laboratori, giochi per bambini, una vasta selezione di stand tematici dedicati a piante, fiori e giardini e tanto altro.

CAORSO

BandaFaber – CineFox, ore 22 un ensemble di oltre 30 musicisti e due cantanti renderà omaggio alla musica d’autore italiana con un emozionante tributo. Lo spettacolo ripercorrerà le canzoni e le poesie di grandi artisti come De André, Vecchioni, Dalla, Battisti e Bertoli.

AGAZZANO

Visite guidate al Castello di Agazzano il castello inaugura la stagione 2025 con un weekend di visite guidate e esperienze culturali. Oggi e domani i visitatori potranno esplorare la Rocca, Villa Anguissola Scotti Gonzaga, i giardini storici e le cantine del Castello, con degustazioni di vini sabato pomeriggio.

FIORENZUOLA

Commedia dialettale – “Mei una caseina dua as rida che un castell dua as crida!” – Teatro Verdi, ore 21 la compagnia Filodrammatica San Bernardino porta in scena la brillante commedia dialettale in tre atti, scritta e diretta da Massimo Calamari. La trama, ambientata in una villa, ruota attorno a un inganno orchestrato dalla contessa Alice, che ingaggia Don Davide per impersonare il conte Luigi Anguissola, dato per morto. Tuttavia, l’arrivo di vari personaggi minaccia i suoi piani, portando colpi di scena e risate, tipici dei testi di Calamari.

CORTEMAGGIORE

Rassegna Dialettale Magiostrina …e io rido! – Teatro Eleonora Duse, ore 21 torna, sotto la direzione artistica di Enrico Marcotti, la rassegna che fino al 27 aprile porterà in scena una serie di spettacoli imperdibili. Questa sera in programma, “Un garbùjj in condomìnni” della Compagnia Dialettale della Famija Pranzana, adattato e diretto da Cesare Quintavalla, ispirato a La rosa gialla di Camillo Vittici. Ingresso a offerta, con prenotazione consigliata.

CALENDASCO

59ª Fiera del Po e del Pesce Fritto oggi e domani torna la storica fiera, nata nel 1964 come fiera agricola, con una serie di imperdibili iniziative di intrattenimento, tra cui bancarelle, escursioni in barca, passeggiate, musica e gli immancabili stand gastronomici di pesce fritto.

RIVERGARO

“La Funzione Pazienza” – L’influenza di Andrea Pazienza nel graphic italiano – Biblioteca di Rivergaro, dalle 15 alle 19 inaugurazione della mostra dedicata all’eredità artistica di Andrea Pazienza e al suo impatto sulla cultura visiva contemporanea. Curata da Carlotta Vacchelli, l’esposizione esplorerà l’influenza di Pazienza in fumetto, graphic novel, webcomic, autoproduzioni, pittura, letteratura, cinema, televisione e musica pop. Visitabile fino al 26 aprile. Ingresso libero.