Senzaluce, accorrete: Elden Ring ha ancora bisogno di voi

Il viaggio dei Senzaluce non è ancora finito. From Software ha rivelato ufficialmente, dopo tante speculazioni, lo sviluppo di una corposa espansione di Elden Ring, che amplierà il già vasto universo narrativo del gioco realizzato in collaborazione con l’autore di “Game of Thrones” George R.R. Martin.

Shadow of the Erdtree, in italiano traducibile come L’Ombra dell’Albero Madre, promette di essere un grande contenuto aggiuntivo di Elden Ring, che concederà ai giocatori un nuovo modo e una nuova storia per tornare nelle magiche e decadenti terre di questo mondo.

Sebbene i dettagli siano ancora pochissimi, l’artwork diffuso dagli sviluppatori ha già fatto nascere le prime teorie intorno all’espansione, che probabilmente si concentrerà sul personaggio di Miquella, secondo i primi indizi. Una delle ipotesi più accreditate è che Shadow of the Erdtree potrebbe raccontare alcuni importanti retroscena dell’Interregno di Elden Ring, già stuzzicati in più occasioni durante il gioco principale.

“Alzati, Senzaluce, e percorriamo insieme un nuovo sentiero“, riporta il tweet dall’account ufficiale di Elden Ring. “Un’espansione in arrivo per Elden Ring, Shadow of the Erdtree, è attualmente in sviluppo. Speriamo che tu non veda l’ora di vivere nuove avventure nell’Interregno“.

In questo momento From Software non si è sbilanciata ulteriormente su Shadow of the Erdtree, e non ha inoltre rivelato le piattaforme sulle quali il dlc sarà disponibile – probabilmente tutte, ma il precedente di Horizon: Forbidden West potrebbe rimescolare le carte in tavola. In ogni caso, la data di uscita resta un mistero, anche se i fan di Elden Ring sperano di poter tornare nell’Interregno entro la fine dell’anno. Probabilmente il team nipponico ne parlerà con più convinzione solo nei prossimi mesi, magari in occasione dell’E3 a giugno o del Tokyo Game Show di settembre.