Horizon: Burning Shores – Ci sono altre macchine, là fuori

Che Horizon: Forbidden West non abbia venduto quanto sperato da Sony, non è certo una novità. Il solo fatto che l’azienda nipponica, sempre pronta a sbandierare i propri successi, come tutti del resto, non abbia mai fatto parola del numero esatto di copie vendute dal sequel di Zero Dawn, è un altro chiaro segnale. Ma a Sony non importa. La fiducia in Guerrilla Games è ancora tanta, la voglia di spremere il franchise ancora di più, e dunque si va avanti senza pensare troppo agli scivoloni.

Arriverà domani, 19 aprile, la grande espansione di Horizon: Forbidden West, dal titolo Burning Shores. Dopo le peripezie nella fu San Francisco, l’eletta Aloy viene chiamata stavolta a indagare nel territorio di quella che un tempo era Los Angeles, oggi ridotta a una landa selvaggia futuristica e vulcanica, nella quale un misterioso fenomeno sta sconvolgendo tettonicamente la zona.

La giovane esploratrice dei Nora, imbattendosi in nuovi personaggi, macchine e avventure, non può quindi certo riposarsi, e come dar torto a Guerrilla: Aloy è stata capace di diventare in poco tempo una delle più iconiche figure femminili della storia dei videogiochi, e volto di riferimento del franchise di Horizon. La sua tenacia, unita a una tecnologia avanzatissima, le consentono di farsi strada nel pericoloso mondo popolato dalle macchine, e stavolta i pericoli sembrano essere ancor più letali di quanto si è visto fino a oggi in questo universo narrativo.

Per sopravvivere, anche stavolta Aloy deve dare sfogo a tutte le sue abilità, che in occasione di questa espansione saranno ampliate. Oltre a una serie di nuove acrobazie e attacchi, il rampino, prima strumento utile per l’esplorazione, diventerà un equipaggiamento utile anche in battaglia per fermare i nemici. Come sempre, poi, Aloy dovrà essere brava a sfruttare tutte le risorse di questo mondo, partendo proprio dalle macchine: l’inedita Waterwing, che qui fa il suo debutto, le consente ad esempio di spostarsi via acqua molto più rapidamente.

Il colpo d’occhio offerto da Burning Shores, così come la sua corposa mole di contenuti, appare davvero esaltante. Se già con Forbidden West gli sviluppatori avevano dato sfogo a tutta la loro visione artistica, producendo ambienti e dettagli incredibili, con questa espansione l’asticella viene ulteriormente alzata, complice il fatto che Burning Shores sarà disponibile solo su PlayStation 5. Scelte dovute alla potenza dell’hardware, afferma Guerrilla, con l’attuale ammiraglia di casa Sony che è ormai diventata il punto di riferimento delle produzioni first party.

L’espansione di Forbidden West sarà inoltre l’ultima occasione per rivedere il personaggio di Sylens, interpretato da Lance Reddick. La star di Fringe e John Wick è infatti tragicamente scomparso poche settimane fa in seguito a un infarto.