Rumble time! Crash Bandicoot torna con un gioco tutto nuovo

Se c’è una cosa che tutti questi anni ci hanno insegnato, è che Crash Bandicoot è molto difficile da abbattere. Non che non ci abbiano provato, sia chiaro: l’era PS2 in particolare, che si estende ovviamente a tutte le piattaforme di tale generazione, fu devastante per il franchise, che inanellò una serie di disastri uno dietro l’altro a partire da L’Ira di Cortex per arrivare fino all’obbrobrioso Crash Boom Bang su Nintendo DS.

Ma oggi il buon Crash, grazie alla visione di Sony e Activision nel 2016, è tornato con una seconda vita, e ora cerca di irrompere anche in un ambito molto differente dal solito. Accantonata per un attimo la serie principale, dopo lo splendido Crash Bandicoot 4: It’s About Time lanciato nel 2020, Toys for Bob lancia oggi sul mercato l’inedito Crash Team Rumble, un’esperienza tutta nuova che tenta di fondere il gameplay classico della serie con un ricco multiplayer ambientato in piccole arene con tanti potenziamenti.

Protagonista di una fase di test ad aprile, che ha consentito ai giocatori di testare per la prima volta con mano il gioco, Crash Team Rumble è un titolo molto difficile da descrivere a parole. Gli stessi sviluppatori, già autori di It’s About Time oltre che della trilogia remake di Spyro nel 2018, hanno descritto il gioco come un platform multiplayer innovativo e frenetico, nel quale Crash e i suoi amici/nemici se le suonano di santa ragione per riuscire a raccogliere quanti più frutti wumpa nel minor tempo possibile.

Le arene, ispirate ad alcune note location della serie ma che non mancheranno di novità, includono vari elementi che le squadre di giocatori devono imparare a padroneggiare al meglio. Se all’inizio il gameplay può risultare confuso e privo di mordente, Crash Team Rumble nasconde invece una profondità degna di nota, fatta di personaggi con abilità uniche, aree di conquista della propria squadra per aumentare l’efficacia in battaglia, e numerosi potenziamenti da ottenere in partita, che vanno da semplici palloni da spiaggia per avere la meglio sui nemici fino a interi attacchi alieni da parte dell’arcinemico N. Oxide.

Crash Team Rumble non è solo un titolo che spinge l’acceleratore sul comparto multiplayer, presentandosi con una tipica struttura da live service – al lancio sarà già disponibile la stagione 1, che introdurrà anche i nuovi personaggi N. Gin e Ripper Roo, ma avrà anche il duro compito di rappresentare una grande eccezione per la serie. Si tratta infatti del primo gioco della saga di Crash Bandicoot a non possedere una modalità single player, che è stata accantonata tempo addietro per favorire lo sviluppo dei contenuti multiplayer.

La speranza di Activision, oltre a quella di riproporre dopo tanto tempo un personaggio ancora oggi amatissimo, è quella di riuscire a trovare un nuovo prodotto che possa trainare la serie per abbastanza tempo, e soprattutto portare a casa un po’ di denaro sonante. Non mancheranno infatti microtransazioni e contenuti aggiuntivi a pagamento, oltre a quelli gratuiti, sui quali ormai tutti i brand dell’azienda americana sono fondati. Con tutte le novità che Ctr porta con sé, Toys for Bob ambisce poi ad ampliare il pubblico di Crash, senza focalizzarsi esclusivamente sui fan storici.

Un processo di avvicinamento a una nuova community che forse passa anche per Catbat, inedito volto della serie che fa il suo debutto proprio in Crash Team Rumble e primo personaggio non binario mai apparso nel franchise. Questa sua condizione avrà un impatto sulla sua caratterizzazione, come ha spiegato il co-studio head Paul Yan in una recente intervista.

Crash Team Rumble è disponibile per Playstation 5, Xbox Series X, Series S, Playstation 4 e Xbox One. Non sono al momento previste versioni per Switch o pc.