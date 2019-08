Foti torna al Quirinale per le consultazioni. “In piazza se nasce governo Cinque Stelle-Pd”

A distanza di sei giorni dalla prima tornata di consultazioni, il deputato piacentino di Fratelli d’Italia Tommaso Foti è oggi tornato al Quirinale assieme alla leader Giorgia Meloni per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ferma la posizione del partito contro la possibile nascita di un governo tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico: “Secondo noi l’unica strada possibile è tornare al voto – ha detto al termine la Meloni – per avere un nuovo governo pienamente legittimato e che possa durare cinque anni. L’alleanza Cinque Stelle-Pd, due forze che si sono sempre combattute aspramente, sarebbe un inganno verso i cittadini. Se davvero nascerà questo governo, in giorno della fiducia saremo in piazza Montecitorio per protestare, invitiamo già da ora i tanti italiani contrari a questa ipotesi ad aderire”.

