Promozione dell’imprenditorialità in rosa: previsti tre incontri

Tre incontri per allenare la propria resilienza e antifragilità, riscoprire l’istinto e la visione imprenditoriale ma soprattutto sviluppare nuove idee di progetto rileggendo le sfide in chiave positiva. Questi gli obiettivi del progetto “ConsapevolMENTE a segno”, promosso dal Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile e presentato alla Camera di commercio di Piacenza. Gli incontri sono in programma al campus di Credit Agricole di via San Bartolomeo il 18 ottobre, l’8 e il 26 novembre.

