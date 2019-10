Legge di bilancio, logistica, sviluppo urbano. Paola De Micheli racconta i suoi primi giorni al governo

Serata piacentina per il ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli, che dal tardo pomeriggio di venerdì 18 ottobre alla Volta del vescovo ha incontrato i piacentini e dove ha raccontato le sue prime settimane al Governo.

“La priorità è stata una analisi delle opere che dovevano partire subito – ha spiegato il ministro -, dei finanziamenti di opere piccole e grandi. L’altra grande sfida è quella della legge di bilancio nella quale abbiamo presentato un programma di rilancio della crescita urbana con il piano casa, che ha al centro la qualità della vita delle persone che vivono nelle periferie”.

La serata è stata occasione anche per parlare oltre che di prospettive per il Paese, anche di sviluppi territoriali ed economici piacentini. “Sto lavorando su una serie di temi che gli amministratori locali mi hanno sottoposto – ha proseguito De Micheli – sui quali conto di dare risposte velocemente, soprattutto sul fronte stradale e del polo logistico”. Un comparto, quest’ultimo, che il ministro considera “attrattivo anche per centri direzionali e per altre attività connesse alla logistica”.