Sant’Antonio a Trebbia, sette giorni di eventi per la sagra patronale

Sant’Antonio a Trebbia si prepara per la tradizionale sagra che avrà il momento principale con il corteo e la benedizione degli animali. Anche quest’anno ad aprire la settimana di appuntamenti dedicata al santo patrono è la corale Giuseppe Segalini che in collaborazione con il coro San Lorenzo di Gazzola si esibirà sabato 11 gennaio alle 21 nella chiesa parrocchiale.

Venerdì 17 gennaio, ricorrenza di Sant’Antonio, la messa delle 10.30 sarà concelebrata e presieduta dal moderatore della comunità pastorale don Pietro Cesena. Al termine di ogni celebrazione c’è la benedizione degli animali per tutti coloro che non partecipano al grande corteo in programma domenica 19 gennaio alle 15.30.

Programma S Antonio 2020