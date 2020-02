Il piacentino Giacomo Rovero protagonista del Galà della danza

L’appuntamento con il debutto di Giacomo Rovero, danzatore del Royal Ballet di Londra, sul palco del Municipale è fissato per domenica 2 febbraio alle ore 16 quando il 21enne piacentino si prenderà la scena, insieme ad altri colleghi, in quello che è stato presentato, nel cartellone della stagione di Fondazione Teatri, come il Gala delle Giovani Stelle della Danza.

“Sto vivendo un vero turbine di emozioni – spiega Giacomo in una pausa delle prove – in questi giorni cerco di pensarci il meno possibile, sarà un momento speciale. E’ la mia prima volta da ballerino professionista su quella ribalta ma ai tempi della “Domenichino”, da semplice allievo, di saggi ne ho fatti tanti su quelle assi. E custodisco solo splendidi ricordi dei miei “primi passi” piacentini”.

Il giovanissimo talento ha iniziato lo studio della danza all’Accademia Domenichino da Piacenza sotto la direzione di Giuseppina Campolonghi. Nel 2018 è stato prima selezionato dalla prestigiosa classifica della rivista Forbes Italia tra i 100 under 30 emergenti e poi, nel 2019, da Forbes Europe, questa volta tra i 30 under 30 europei più influenti nella categoria Art & Culture.