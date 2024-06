I piacentini Dallavalle, Nicelli e Rovero protagonisti di “Futuri Sportivi” a XNL Arte

In occasione dello storico passaggio del Tour de France a Piacenza, XNL Arte di annuncia in anteprima il progetto che vedrà impegnata l’istituzione nel 2025 e per farlo saluta il pubblico, gli sportivi e le sportive agghindando il palazzo con i ritratti – ad opera di Luca Santese – di tre figure dello sport e dell’arte internazionali legate al territorio: Andrea Dallavalle, saltatore, Savina Nicelli, arrampicatrice e Giacomo Rovero, danzatore.

Una sequenza dei loro corpi in azione, intenti a celebrare la performatività quasi coreografica insita negli sport, verrà esposta sulle facciate di Palazzo XNL affinché la città e i suoi visitatori possano segnarsi in calendario quel “futuro sportivo” di cui il progetto vuole raccontare storie e percorsi tra arti e società.

“Futuri Sportivi” è un progetto espositivo ideato e prodotto da XNL Arte con la direzione artistica di Paola Nicolin e 2050+ e promosso da Rete Cultura Piacenza, la realtà che vede coinvolte tutte le principali istituzioni per promuovere le arti, la conoscenza e il territorio. La mostra aprirà al pubblico da marzo a luglio 2025, ed è frutto di un lavoro di ricerca e riflessione sullo sport come fatto culturale totale. Attraverso le opere di numerosi artisti, artiste, collettivi italiani e internazionali ed artefatti presi in prestito direttamente dello sport, analizzerà i legami tra arti, sport e società come traiettorie parallele dalle avanguardie ai nostri giorni.